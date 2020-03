Místo herního příslušenství bude Razer vyrábět chirurgické masky – věnuje je nemocnicím

Pandemie onemocnění COVID-19 vyvolává po celém světě vlnu solidarity. Připojil se k ní také singapursko-americký výrobce počítačových periferií Razer, který chce ve svých továrnách vyrábět chirurgické masky. Nejde přitom o byznys plán, reagující na zvýšenou poptávku – firma je hodlá darovat pracovníkům v první linii v nemocnicích po celém světě.

Záměr vyrábět masky a darovat je nemocnicím zveřejnil na Twitteru generální ředitel firmy Min-Liang Tan. „Máme v úmyslu darovat až milion masek zdravotnickým zařízením v různých zemích po celém světě.“ uvedl s tím, že první zásilka bude směřovat do domovského Singapuru.

Chirurgické masky od Razeru

Razer se do povědomí veřejnosti zapsal především jako výrobce klávesnicí, myší a dalších počítačových periferií. Firma však věří, že do boje proti koronaviru se musí zapojit každý, bez ohledu na to, v jakém odvětví podniká.

Takto zásadní změna programu pochopitelně není jednoduchá. Na přestavbě výrobních linek se pracovalo nepřetržitě posledních několik dnů, často i ve 24hodinových směnách. Firma také průběžně oslovovala vlády a příslušné orgány s nabídkou pomoci.

Dalším úkolem bude získat povolení amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration). Ten stanoví, že masky musí být navrženy tak, aby „chránily chirurgického pacienta i personál operačního sálu před přenosem mikroorganismů, tělních tekutin a dalších částic.“

Nejen Razer se snaží pomoc

„Nouzová přeměna některých našich linek a darování masek je prvním krokem z mnoha, které Razer podnikne,“ napsal Min-Liang Tan v příspěvku na Facebooku. „Zavázali jsme se přispět svým časem, prostředky, úsilím a talentem k boji proti COVID-19.“

Razer se tak zařadí po bok dalších společností, které v zájmu boje proti pandemii přestavují své továrny. Počátkem března oznámil japonský Sharp, že v jedné ze svých továren na televize začne vyrábět chirurgické masky.

Generální ředitel Tesly Elon Musk se nedávno nechal slyšet, že by jeho firmy mohly vyrábět plicní ventilátory, bude-li jich nedostatek. Americké federální úřady mezitím jednají s dalšími výrobci automobilů ohledně výroby plicních ventilátorů a dalšího vybavení.

