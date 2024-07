Alza a pak Mironet. Tento e-shop se teď hrdě hlásí jako „dvojka“ místo CZC

„Mironet, nová dvojka na trhu s IT a elektronikou, Vám děkuje a za pomoc rozdává telefony,“ hlásí obchod v e-mailu, který posílá zaregistrovaným uživatelům a vybízí jen k vyplnění ankety/soutěže.

K tomu uvádí, že během čtyř let zdvojnásobil tržní podíl a pro letošek odhaduje obrat ve výši 3,5 miliardy korun. To by Mironetu na pozici tržní dvojky ale nestačilo. Do uzávěrek CZC už nevidíme, ale za rok 2021 dosáhlo obratu 5 miliard. Electro World za rok 2023 hlásí 3,8 miliardy. Datart bude ještě větší, skupina HP Tronic, která jej vlastní, loni utržila 26 miliard. Pod HP Tronic ale spadala i Eta.

Uzmout si alespoň marketingově značku „dvojka“ v době, kdy CZC prodělává velkou krizi, je ale pro Mironet typické. Už loni se firma navezla do konkurence, když nabídla, že po Alze, CZC a Mallu převezme reklamace. Dlouhodobě pak vyzdvihuje to, že v zákaznickém hodnocení na Heurece má lepší známky (4,9/5) než zmínění rivalové (4,7/5).

Mironet založili v roce 1996 spolužáci z ČVUT Milan Kocián a Robert Novotný. Z prvních slabik jejich křestních jmen pak vznikl název obchodu. Původně jen kamenného, od roku 2003 i internetového. Dnes má v Česku 17 prodejen, e-shop ale nabízí také pro slovenský a polský trh.

Dravý je hlavně v cenotvorbě. Mironet totiž často nespoléhá na oficiální českou distribuci produktů, ale zboží nakupuje od zahraničních distributorů v EU, díky čemuž může být levnější nebo nabízet zařízení, která v Česku oficiálně dostupná nejsou.

Podcast Živě: CZC.cz už nebude dvojka, Allegro jej chce vynulovat 👇🏻