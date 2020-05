Ministerstvo vnitra varuje před spamem v datových schránkách. Stačilo nabídnout Poštovní zprávy zdarma

Během nouzového stavu je možné prostřednictvím datových schránek zdarma posílat tzv. Poštovní datové zprávy. Už toho začali zneužívat spammeři.

Zatímco u zprávy „šokující pornovideo 18+“, která také do schránek dorazila, je jasné, co s ní hned udělat, u jiných to nemusí být tak jednoznačné. Ministerstvo vnitra proto varuje před potenciálně škodlivými datovými zprávami s předměty, jako je Důležité upozornění nebo Krizová situace.

Ministerstvo ale tak činí trochu podivným oznámením „Datové schránky nejsou spamovou platformou“. Vždyť právě před spamem ve schránkách varuje a spam se do schránek prokazatelně dostal. I provozovatel schránek přiznává, že se jednalo o rozesílání „desítek tisíc potenciálně škodlivých poštovních datových zpráv s nevyžádanou přílohou.“ Zatímco běžně datovými schránkami projde kolem 2 500 poštovních zpráv za den, během nouzového stavu je to asi dvojnásobek.

Příklad spamu v datové schránce:

Správce datových schránek upozorňuje, že rozesílání spamu je v rozporu s obchodními podmínkami služby, a zároveň se jedná o přestupek. Fyzickým osobám za něj hrozí pokuta až do výše 10 tisíc korun¹ a podnikajícím fyzickým osobám či právnickým osobám pokuta až do výše 10 milionů korun.



Příjem Poštovních datových zpráv je možné v nastavení datových schránek vypnout

Poštovní datová zpráva běžně stojí 15 Kč a jde o elektronickou náhradu doporučeného dopisu. Fyzické osoby a firmy mohou tímto způsobem posílat neúřední korespondenci, u které vyžadují prokazatelné doručení.

V tomto kontextu je zajímavé ujišťování České pošty, že odesílání potenciálně škodlivých Poštovních datových zpráv bylo zablokováno. U korespondence, která má být na úrovni doporučených dopisů, by přece měla být doručitelnost zpráv zaručena. To není e-mail, u kterého se počítá s tím, že může skončit ve skryté složce se spamem, nebo se ztratit.

¹Možná se jedná o překlep, protože podle zákona č. 480/2004 Sb o některých službách informační společnosti může být fyzické osobě za rozesílání spamu udělena pokuta až 100 tisíc korun.