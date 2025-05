Ministerstvo spravedlnosti za miliardu korun vydražilo bitcoiny, které mu daroval prodejce drog

Ministerstvo spravedlnosti dostalo darem bitcoiny, které následně vydražilo za necelou miliardu korun. Jenže kryptopeníze mohly pocházet z trestné činnosti. Podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka je vše v pořádku. To je jádro kauzy, kterou ve středu večer odstartovala investigativní novinářka Zdislava Pokorná z Deníku N.

Klíčové je zjistit, jestli ministerstvo mělo takové informace k dispozici, potažmo jestli si legalitu peněz ověřilo. Jasná není ani motivace dárce, tj. proč se rozhodl třetinu své kryptoměny darovat ministerstvu spravedlnosti.

Bitcoiny pochází od Tomáše Jiřikovského. Ministerstvu v březnu tohoto roku daroval 468,468 BTC. Od roku 2013 provozoval digitální tržiště Sheep Marketplace na temném webu (také dark web). Přístupný byl pomocí sítě Tor. Na takových málo viditelných místech se běžně odehrávají směny nelegálního zboží.

Možná si vzpomenete na případ Silk Road, kde bylo možné anonymně prodat i nakoupit pomocí bitcoinů. Obchodovalo se zde rovněž s drogami. FBI činnost černého tržiště po dvou letech fungování ukončila v roce 2013.

Sheep Marketplace můžeme s určitou dávkou nadsázky označit za duchovního nástupce Silk Roadu, ačkoli se činnost obou tržišť několik měsíců překrývala. Také zde se obchodovalo mj. s drogami a střelnými zbraněmi. Svou činnost Sheep Marketplace nečekaně ukončilo v listopadu 2013, kdy uvedlo, že jeden z prodejců našel chybu v systému a ukradl 5400 BTC, které tehdy měly hodnotu necelých 6 milionů dolarů.

Někteří obchodující posléze upozornili na to, že tržiště blokovalo výběry peněz týden před ukončením činnosti. Nevrátilo lidem ani zbývající bitcoiny na nouzové adresy, jak slíbilo.

Odsouzený Čech

Přes pět tisíc bitcoinů ukradli dva Američané, jak se později ukázalo. Čech provozující Sheep Marketplace se po tomto incidentu lekl a z vlastního tržiště ukradl zbývajících 840 BTC, čímž jeho osud zpečetil. Do té doby bitcoiny získával také z transakčních provizí.

Tomáš Jiřikovský, provozovatel Sheep Marketplace, byl dopaden a na podzim 2017 v tuzemsku odsouzen na 9 let vězení. Vinu popřel, dle obžaloby ukradl bitcoiny v tehdejší hodnotě 16 milionů korun, obchodoval s drogami a nedovoleně se ozbrojoval.

Jiřikovský byl propuštěn z vězení už v roce 2021. Až začátkem letošního roku mu soud nakonec vrátil zabavenou techniku, která obsahovala jeho bitcoinovou peněženku a přístupové informace. Jeho advokát se pak obrátil na ministra spravedlnosti s tím, že Jiřikovský chce rezortu věnovat 30 % bitcoinů v pěnežence. Jeho motivaci neznáme a případ Jiřikovský nechce komentovat.

Úřady nevěděly, kolik bitcoinů pěneženka obsahuje. Policie totiž její obsah nedokázala dešifrovat. Pavel Blažek nicméně nabídku přijal. Podle notářského zápisu, který novinářka z Deníku N viděla, bylo v peněžence po otevření nalezeno 1 561,56 BTC. Ministerstvo tím pádem dle dohody mělo dostat po zaokrouhlení 468 bitcoinů. Převody také v průběhu března proběhly.

Hodnota kryptoměny v posledních letech raketově rostla, a tak měl Jiřikovský letos po získání pěneženky k dispozici bitcoiny v objemu tří miliard korun. Ministerstvo tedy dostalo bitcoiny v hodnotě jedné miliardy korun a Jiřikovskému zbyly zhruba dvě miliardy v bitcoinech.

Jenže darovací smlouvy a další dokumenty před pár dny zabavila Národní centrála proti organizovanému zločinu, která se domnívá, že aktiva pochází z trestné činnosti. Peněženka je podle ní spojená s černým tržištěm Nucleus Market.

Nabízí se otázka, proč Jiřikovský ministerstvu bitcoiny daroval. Policie nevylučuje možnost, že neznámý pachatel ve vysoké funkci ve státní správě mohl zneužít pravomoci úřední osoby. Musel totiž být srozuměný s tím, že bitcoiny pochází z nelegální činnosti. Působí to jako pokus o vyprání špinavých peněz.

Argumentační přestřelka s Blažkem

Ministerstvo včera po dvacáté hodině reagovalo vyjádřením na X, kde tvrdí, že postupovalo v souladu s českým právním řádem. Ministr Blažek od začátku říká, že když někdo pro stát získá miliardu korun (tolik korun stát získal nedávným vydražením darovaných bitcoinů, poslední aukce proběhla 27. května), nemůže na tom být nic nelegálního. Vše měl prý prokonzultované na nejvyšších místech.

Ve čtvrtek ve 13.00 hodin na tiskové konferenci šéf rezortu upřesnil důvody svého postupu. Kdyby se v budoucnu ukázalo, že darované prostředky skutečně pochází z trestné činnosti, stát by je zabavil. Nakonec by tak stejně byly použity v rámci státního rozpočtu. „Eticky jsem neměl o čem přemýšlet“, řekl Blažek.

Policii kritizuje za to, že i když měla hardware až 13 let v držení, do peněženky se nedostala. Současnou aféru považuje za špinavou hru policie. Jiřikovský nemá z dražby výnos, takže ani nemůže jít o legalizaci prostředků, tvrdí ministr. Dar považuje za formu pokání. Proč má být pokáním darování jedné ze tří netransparentně získaných miliard, nevysvětil. Peníze z dražby půjdou mj. na pomoc obětem trestných činů a na boj s kyberkriminalitou.

Ačkoli je jádro případu srozumitelné, snadno se ztratíte v detailech dílčích tvrzení různých stran, jak potvrdila přestřelka novinářů a novinářek s ministrem spravedlnosti během čtvrteční tiskové konference.

Pavel Blažek zopakoval, že stát nedokázal, že bitcoiny pochází z trestné činnosti. Novinářka Pokorná prostudovala verdikty, přičemž soud nade vší pochybnost neprokázal, že by bitcoiny pocházely z obchodu s drogami. Rozhodně netvrdí, že by peníze byly legální. Jiřikovský si na bitcoiny nemohl legálně vydělat. Jeho tvrzení o způsobu získání soud označil za lživá.



Ministr spravedlnosti ukazuje, na co se použije miliarda z vydražených bitcoinů

Pokorná poukazuje na to, že původ bitcoinů je nejasný a pravděpodobně aspoň část z nich byla získána trestnou činností tehdejšího provozovatele černého tržiště. To si myslí také policie. Blažek se během několik minut trvající výměny neustále vracel k tomu, že trestný původ nebyl prokázán. Jiřikovský si svůj trest odseděl, takže nepovažuje za závadné od něj dar přijmout.

V kostce Blažek tedy říká, že co není prokazatelně nelegální, je legální. Policie se podle něj nemá domnívat, má dokazovat.