Minisforum EliteMini X500 je minipočítač s tím nejvýkonnějším APU od AMD

Miniaturní počítače v krabičce sice kvůli absenci samostatné grafické karty nejsou určené pro náročné herní pařany, společnost Minisforum ale aspoň nasadila výkonný procesor s integrovanou grafikou od AMD do malého balení.

Minisforum EliteMini X500 je počítač o rozměrech 15,4 × 15,3 × 6,2 cm, ve kterém se ukrývá osmijádrový procesor Ryzen 7 5700G. Čip běží v základu na frekvenci 3,8 GHz a turbo má až do 4,6 GHz. Jedná se přitom o architekturu Zen 3, takže to nejnovější od AMD, v tomto případě s TDP 65 W. Součástí procesoru je integrovaná grafika Radeon RX Vega 8 s frekvencí 2 GHz, která pro nějaké to základní hraní bude stačit.

Využít lze dva sloty pro mobilní operační paměť DDR4 (so-dimm) s kapacitou až 64 GB. Jako úložiště lze použít jak M. 2 SSD přes PCI Express 3.0, tak i pomalejší M.2 s rozhraním SATA. Prostor je i pro 2,5palcový disk s rozhraním SATA. Pro částečné rozšíření lze použít i čtečku TF karet s maximální kapacitou.

Výbava obsahuje Wi-Fi 6 od Intelu (AX200) s Bluetooth 5.1 a mezi porty je bohatý výběr – HDMI 2.0, Displayport, dvojice gigabitových ethernetů, čtyři USB-A (USB 3.1 Gen2) a samozřejmě výstup na sluchátka. Bohužel chybí USB-C a Thunderbolt, takže pokud to vyžadujete, budete muset zvolit nějaké moderní řešení na platformě od Intelu. Externí adaptér má výkon 120 W a chlazení počítače zajišťuje jeden ventilátor.

Součástí počítače je předinstalovaný operační systém Windows 10, kompatibilita na Windows 11 je zajištěna. V balení je i HDMI kabel. Základní varianta s 16 GB paměti a 512GB SSD vyjde na 859 dolarů, tedy asi 24 tisíc korun.