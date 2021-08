Minimální požadavky na Windows 11 budou opravdu přísnější. Starší PC nemají na upgrade nárok

Po dvou měsících testování Windows 11 dospěl Microsoft k závěru, že jeho dříve stanovené minimální požadavky na nový systém byly správné. Upravil totiž jen drobnosti.

Ty se týkají procesorů. Firma nadále požaduje minimálně Intel Core 8. generace a AMD Ryzen 2000. V kanálech Windows Insider povolil testování i na 7. generaci Core a Ryzenech 1000, ale s počítači byly údajně problémy. Jedinou změnou na požadavcích tak je, že Jedenáctky přijdou oficiálně i na Core X a Xeon W (předtím je Microsoft zapomněl uvést) a výjimkou porušující pravidlo bude procesor Core i7-7820HQ (nachází se v drahém Surface Studiu 2).

Minimální požadavky na Windows 11

Microsoft tak od Windows 11 odstřihne i několik vlastních počítačů z éry Desítek: konkrétně Surface Go 1, Surface Pro 4 a 5, Surface Book 1 a 2 (u 2. generace jen některé modely), Surface Laptop 1 a Surface Studio 1. V dokumentaci najdete přesný seznam podporovaných CPU od Intelu, AMD i Qualcommu. (Jsou tam i Snapdragony, Atomy, Celerony, Pentia a Athlony, nejde tedy jen o Core a Ryzeny, ale i další čipy stejných generací.)

Vývojáři nehledí ani tak na výkonnostní hledisko jako na dostupnost záplat a bezpečnostních funkcí přímo na úrovni CPU. Spousta nepodporovaných procesorů je totiž rychlejších než některé podporované.

Microsoft uvádí, že počítače nesplňující minimální požadavky během testování končily o 52 % častěji na modré obrazovce smrti než ty podporované. U těch podporovaných se „BSOD“ objevil jen v 0,2 % případů. Na nepodporovaném hardwaru prý také o 43 % častěji padaly aplikace (ty od Microsoftu).

Těžko říct, jestli za horší stabilitu opravdu mohl zrovna procesor, nebo zkrátka fakt, že na starých systémech pravděpodobně budou i jiné staré a potenciálně problematické komponenty. Každopádně Microsoft udělal tlustou čáru a uživatelé se musí přizpůsobit.

Minimální hardwarové požadavky na desktopové Windows 10 a 11 Windows 10 Windows 11 CPU 1× 1 GHz; x86, x86-64, Arm32, Arm64 2× 1 GHz; x86-64, Arm64 RAM 1 GB (32b) / 2 GB (64b) 4 GB úložiště 32 GB (od v1903) 64 GB GPU DirectX 9, WDDM 1.0 DirectX 12, WDDM 2.0 displej 7", 800 × 600 px 9", 1280 × 720 px TPM 2.0 ano (od v1703) ano síť Wi-Fi nebo Ethernet Wi-Fi nebo Ethernet Bluetooth volitelné povinné (mimo desktop) Precision Touchpad volitelné povinné pro notebooky 720p webkamera volitelné povinné od 1. 1. 2023 (mimo desktop)

Jiné požadavky se nemění. Počítače tedy musí obsahovat alespoň 4 GB RAM, 64GB úložiště, grafický čip s podporou DirectX 12 a ovladači WDDM 2.0. Povinný je nakonec také modul TPM 2.0 (nikoliv 1.2), do kterého systém bude ukládat klíče pro šifrování BitLocker (zatím nepovinné) a identifikační údaje Windows Hello. Povinná je též ochrana UEFI Secure Boot, jež má bránit útokům jako NotPetya, které kompromitují systém jen před jeho spuštěním.

Pro nově prodávané notebooky pak platí, že musí mít alespoň 9" HD displej, Bluetooth, Precision Trackpad a v budoucnu také webkameru. Ale najděte dnes laptop, který ji nemá…

Na webu Microsoftu už je také aktualizovaný nástroj PC Health Check, který prozradí, jestli je vás počítač kompatibilní s Windows 11, případně se kterou komponentou bude problém. Stažení je ale zatím dostupné jen pro přihlášené uživatele, navíc zapojené do programu Insider.



Procesor Core i5-7200U má smůlu, Windows 11 pro něj nebudou

Sám jsem ale mohl ověřit, že jediný červený křížek svítí u procesoru Core i5-7200U. Ač notebook z insiderského kanálu Windows 10 upgradoval na Jedenáctky a ani jednou během testování neskončil na modré obrazovce smrti, můj Zenbook má utrum.

Co bude s nepodporovanými počítači?

Na otázku jsou tři odpovědi. Pokud počítač nesplňuje požadavky, Microsoft se jej ani nebude snažit upgradovat a ponechá na něm Windows 10. Podpora Desítek potrvá až do roku 2025, takže uživatel má ještě dost času na přemýšlení, co v budoucnu.

Jak Microsoft potvrdil magazínu The Verge, bude možné stáhnout instalační ISO s Windows 11 a systém na nepodporovaný počítač dostat tímto způsobem. Firma ale nijak negarantuje funkčnost a zatím to i vypadá, že na nepodporovaném hardwaru nebude fungovat Windows Update. Uživatelům by se tak nestahovaly ani bezpečnostní záplaty nebo nové ovladače.

Pokud toto opatření skutečně bude platit a nepůjde jej nějakou úpravou registru obejít, uživatel by teoreticky mohl jednou za čas stáhnout ISO s novou verzí systému či si sestavovat neoficiální obrazy se záplatami, jako jsme vám ukazovali v červenci.

Kdo ale nechce Desítky, ani riskantně instalovat Jedenáctky, může vždy sáhnout k alternativním systémům, tedy například linuxovým distribucím. Ty navíc lze upravit i do podoby, že budou vypadat jako jakákoliv verze Windows. Snad té nekompatibility s Windows 11 dokážou jejich vývojáři využít.