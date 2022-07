Minimalisticky a levně. Test MINI-ITX základní desky Biostar B660 GTN Racing

Malý formát a nízká cena spolu jdou dohromady, ale většinou se promítnou do horší kvality a konektivity. Prolomí Biostar toto pravidlo?

Za 3 500 Kč jde o jednu z nejlevnějších základních desek pro Intel LGA 1700 a o vůbec nejlevnější desku s Mini-ITX rozměry. To s sebou nese břímě velmi levných a méně kvalitních součástek, horší konektivity a celkově horšího vybavení – ovšem deska stále spolehlivě funguje, což je klíčové.

Žravé procesory mají utrum

Kvůli ceně nelze počítat s kvalitním napájením ani s jeho chlazením, a to v takové míře, že se to promítá do výkonu. Pokud byste se základní deskou použili odemčený Core i7 nebo i9, procesor nebude dostávat dost proudu, aby dosáhl svého plného potenciálu. Ovšem i pokud jej přesto budete ždímat, druhým omezením budou vysoké teploty všech komponent základní desky.

Biostar ale nic netají, mezi oficiálními údaji o podporovaných procesorech je uvedeno, že povolí jen jistý příkon pro každý procesor. Praktikováno to je skrze podtaktování příliš výkonných modelů. U 12900K může jedno jádro dosahovat až 4,4 GHz a všechna jádra jen 4,0 GHz, což je výrazně pod možnostmi procesoru i konkurenčních základních desek. Nicméně dobrou zprávou je, že deska umožňuje nataktovat procesor správně, tedy na vyšší hodnoty. U jednojádrového výkonu to funguje skvěle, takže u her nebo v Cinebench R23 procesor dosahuje běžných výsledků. Bohužel u vícejádrového zatížení to nemá smysl, protože tam jsou ve hře další limity. Maximálně bych tedy doporučil Core i5.

Je škoda, že Biostar nezvládl lépe nastavit jednojádrovou zátěž, protože tam má rezervy. Snad jedinou dobrou zprávou je, že se limit napájení i problémy s teplotou potkávají zhruba u odběru procesoru 180 W. Brzdí výkon ve stejný okamžik. Teploty při tomto odběru procesoru stoupají až na nezdravých 90 °C a na otevřené testovací stolici, což je přes čáru.