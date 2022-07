Miniaturní počítač z vás udělá Copperfielda. Jak funguje The Nettle Magic Project

Triky s kartami patří mezi nejznámější prvky tradičních „kouzelníků“ a technologie je mohou posunout na nový level. Jednou takovou ukázkou je projekt „The Nettle Magic Project“, který se zaměřuje právě na karetní triky.

Funguje to jednoduše – karty jsou označené pomocí částí čárového kódu. Ty divák nesmí vidět, takže se k potisku používá „neviditelný“ inkoust. Miniaturní počítač Raspberry Pi Zero W s infračervenou kamerou pak okamžitě určí pořadí karet a informace předá třeba do iPadu, do smartphonu. Kouzelník nemusí znát celé pořadí, často mu stačí, pořadí karty v balíčku apod. Taková informace se dá předat i bez obrazovky, například pomocí vibrací, možnosti jsou otevřené.

Pokud byste chtěli použít pouze kameru v iPadu nebo iPhonu, lze použít trochu horší systém na bázi ultrafialového inkoustu, který je nutné osvítit a barevnou záři už zachytit i běžná kamera. Software pak čárový kód rozpozná a tím pádem i pořadí karet.

Systém dokáže rozpoznat pořadí v balíku za pouhé 4 ms na zmíněném jednoduchém minipočítači, který lze mít schovaný v obleku nebo jinde. Kompletní dokumentaci naleznete na githubu.