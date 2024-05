Mini LED vám pořád vypálí oči, ale už nevybílí konto. Test 27" QHD herního monitoru AOC Q27G3XMN

Mini LED monitory s HDR začínají pronikat i do nižších cenových tříd, AOC Q27G3XMN se prodává od 11 000 Kč a primárně se jedná o herní monitor.

Plusy Dobrá pixelová odezva

HDR

Vyšší kontrast Minusy Nižší počet stmívatelných zón 7,4 Hodnocení

Před koupí HDR monitoru s Mini LED podsvícením by si měl každý vyjasnit, co od HDR vůbec očekává. Tato technologie toho totiž přináší více, ať už to je vysoký maximální jas, nižší minimální jas, vyšší kontrast díky stmívatelným zónám, větší barevný gamut a typicky i 10bitové barvy. Ne každý uživatel využije všech možností a ne každý monitor je nabídne, tato technologie má i svá omezení.

S vyšším jasem přichází i vyšší spotřeba a více vydávaného tepla, což může být zejména přes léto nepříjemné. HDR multimédia a větší barevný gamut přinášejí problém s přesností barev a mohou se projevit další nedostatky se stmívatelnými zónami. U hraní zase Mini LED zvyšuje input lag monitoru, celkově tedy nedostanete univerzálně lepší monitor, ale displej s jinými přednostmi a nedostatky.

Zaměřeno na hráče

Na první pohled je zřejmé, že se testovaný AOC Q27G3XMN soustředí hlavně na hráče, čemuž se podřizuje vše ostatní. Jedná se o 27" QHD monitor, což je dnes oblíbenou volbou pro hraní her, k tomu monitor přidává vyšší obnovovací frekvenci 180 Hz a spoustu herních funkcí jako úrovně černé, počítadlo FPS, herní režim či adaptivní synchronizace, byť jsem nenašel backlight scanning.