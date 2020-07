Mimozemšťanovi neutečete. AlzaBoxů bude pětkrát více než dnes

Největší tuzemský e-shop se chce pomalu zbavit závislosti na poště a jiných kurýrních službách. Alza včera oznámila, že chce ještě letos postavit dalších 800 výdejních schránek, aktuálně jich přitom provozuje přes 200.

Každý měsíc přibyde 120 až 150 AlzaBoxů. Ne všechny přitom bude Alza provozovat sama, vznikat mají také první schránky od franšízových partnerů. Obchod také vyzval obce, veřejné instituce a firmy, aby navrhly, kde by se AlzaBoxy daly ideálně stavět.

„Od března do června 2020 se vytíženost schránek zvedla v průměru o více než 130 % ve srovnání s loňskem a za celé období takto firma doručila stovky tisíc zásilek. AlzaBoxy jsou ideální řešení pro bezkontaktní, a tím pádem bezpečný výdej objednávek – vyzvednutí zásilky trvá zpravidla jen několik vteřin a s každým závozem navíc boxy dezinfikujeme. Právě možnost bezkontaktního výdeje nás utvrdila v rozhodnutí instalovat nové schránky a přiblížit se zákazníkům v dalších městech. Chceme být připravení jak na hlavní sezonu, tak na případnou druhou vlnu pandemie,“ říká ředitel expanze a facility Alzy Jan Moudřík.

Do konce roku by v Česku mělo stát 600 boxů, na Slovensku 300 boxů a v Maďarsku dalších 100. Aktuálně jich v Česku najdeme 185, na Slovensku 40 a v Maďarsku (a to jen Budapešti) 17. AlzaBoxy mají tu výhodu, že fungují 24 hodin a 7 dní v týdnu. Do všech se zboží zaváží minimálně jednou denně, ve větších městech i vícekrát.

Alza zasílá zboží k vyzvednutí i na Balíkoven České pošty, Geis Pointů nebo Zásilkoven. S poslední zmíněnou službou dokonce během koronavirové krize rozšířila spolupráci a AlzaBoxy naopak mohly sloužit jako nová výdejní místa pro Zásilkovnu.