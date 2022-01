Mimořádný rok 2021. AMD jsme zase utekli, říká šéf Intelu Pat Gelsinger

Pat Gelsinger zanedlouho oslaví rok ve funkci výkonného ředitele Intelu. Po svém předchůdci Bobu Swanovi získal nejen křeslo, ale také nakažlivý optimismus. Tím Gelsinger hýřil v novoročním projevu, v němž bilancoval loňskou sezónu a v němž tak trochu připomínal slavné Čtvrtníčkovy reklamy na Vodafone.

Vyjmenoval 11 věcí, které se loni změnily nebo na které se můžeme těšit. Pozornost budil bod číslo šest (na video čas 2:40), kdy si pochvaluje úspěch procesorů Intel Core 12. generace.

„Alder Lake a najednou Bum! Jsme zpátky ve hře. Na počítačích už AMD vidíme ve zpětném zrcátku a už nikdy se na něj nebudeme dívat čelním sklem. My zkrátka ovládáme trh,“ říká nadšeně Gelsinger.

Intelu se loni opravdu konečně podařilo přijít s novou architekturou, která mezigeneračně zaznamenala vysoký nárůst výkonu. V řadě testů se jeho nejlepší desktopový procesor Core i9-12900K dostal na výkonnostní trůn před AMD. Jak ale ukazují testy ze světa, týká se to zejména jednovláknových úloh a her, a to ještě ne ve všech případech.

Ve vícevláknových operacích pořád ještě vede konkurenční Ryzen 9 5950X těžící z toho, že má 16 výkonných jader, kdežto Intel kombinuje 8 výkonných a 8 úsporných. To už Gelsinger v projevu nezmiňuje a neříká nic ani o tom, že ta hybridní architektura občas působí problémy. Nebo že vysoký výkon je vykoupený mnohem vyšší spotřebou než procesor od AMD.

Červený rival si mimochodem mohlo místo v čele pelotonu udržet, protože procesor Ryzen 7 5800X3D s integrovanou 64MB V-Cache zvyšuje jednovláknový výkon o jednotky až nižší desítky procent, jenže čip očekávaný před koncem roku jako odpověď na Alder Lake dorazí až letos na jaře. A to už budou uživatelé pomalu vyhlížet podzimní Ryzeny 7000 postavené na architektuře Zen 4.

