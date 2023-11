Milujeme YouTube a VR nám nic neříká. Google zjistil, jak se Češi chovají na internetu

Na internetu nakupujeme hlavně módu a elektroniku, inspirujeme se krátkými videi na různých sociálních sítích, virtuální a rozšířená realita je pro nás skoro mrtvá a trávíme masivní množství času na YouTube. Tak by se dala shrnout data, která sesbíral Google o online chování Čechů nejen při nakupování. Analýzu sestavil mimo jiné proto, že v oblasti reklam chystá několik novinek, ještě více je ovládne umělá inteligence.

Jak podotkl František Štrupl, vedoucí obchodu pro oblast retailu Googlu v Česku a na Slovensku, čekalo se, že během pandemie online nakupování dosáhne maxima a pak půjde zase dolů. Lidé ale u online nakupování zůstali, a platí to pro Čechy i Slováky. Letos podle Googlu činil podíl online prodejů z celkového objemu v Česku 56 procent a na Slovensku 52 procent, přičemž i lidé, kteří nakupují offline, si často produkty nejdříve prověří na internetu. To dělá 75 procent Čechů.

Stále Češi nejčastěji na internetu nakupují spotřební elektroniku, to platí už několik let. Meziročně se podíl těchto prodejů zvedl o 7 procent na 78 procent. Největší nárůst ale měla móda, podíl online prodejů v Česku se v tomto sektoru zvedl o 9 procent na 61 procent. O 4 procenta rostla také kosmetika, která se tím dostala na 46 procent.

Vysoké číslo – 43 procent drží online nákup potravin v Česku, avšak zde Google nemá porovnání s ostatními roky. To platí i pro šperky, kdy 69 procent prodejů tohoto zboží proběhlo letos v Česku přes internet. Slovensko je na tom vesměs stejně, méně tam lidé online nakupují potraviny, ale více šperky.

Většina těchto zákazníků je ve věku mezi 18 a 24 lety (70 procent), i lidé 55+ ovšem online nakupování hojně využívají (46 procent). Češi jsou v tomhle oproti Slovákům o něco dále.

V Česku na plné čáře vítězí YouTube

Podobná zjištění jsou ale vlastně trochu nuda, zajímavější je, jak Češi při nakupování využívají nejnovější nástroje a technologie. Odpovědí je, že sahají po jiných věcech, než by se možná čekalo. Například virtuální a rozšířená realita Čechům neříká vůbec nic, představy obchodníků, že si lidé budou virtuálně zkoušet například brýle, zatím nevyšly. AR využívaly letos při nakupování pouze 2 procenta Čechů, VR pak 3 procenta Čechů.

Co naopak získalo oblibu, jsou krátká videa jako Instagram Reels, YouTube Shorts a ta na TikToku. Jako inspiraci k nákupům je letos použilo 16 procent Čechů, což už není zanedbatelný objem lidí. Google v této souvislosti upozorňuje inzerenty, že se vyplatí předělávat horizontální reklamy na vertikální, protože například na YouTube pak mají o 20 více konverzí (reakcí zákazníků).

YouTube je vůbec v Česku velmi populární, představuje tu největší video platformu a daleko přesahuje i Netflix a TikTok. Podle Googlu má v Česku 7,4 milionu měsíčních diváků, týdenních 5,9 milionu. Průměrně Čech každý týden stráví na YouTube 113 minut a co Štrupl označil za překvapivé, 3,7 milionů Čechů měsíčně sledujte YouTube na chytré televizi, čímž videoplatforma pomalu vytlačuje klasické lineární televizní vysílání.

Reklamy vytvoří AI skoro sama

Google se na chování Čechů podíval proto, že pro reklamní systémy chystá několik novinek. V Česku ještě dostupné nejsou, podle Štrupla zatím nelze říct, kdy přijdou, ale jednou ano.

Hlavní inovací je, že reklamní kampaň si bude moci každý vytvořit i bez větších znalosti toho, jak se tvoří. Systém Google Ads dostane chatbota, který kombinuje „expertízu marketéra s Google AI“. Představte si to jako Barda, kterému řeknete, že na Googlu potřebujete prodat produkt a on navrhne ideální klíčová slova, titulky a popisky do vyhledávání.

Konverzační chatbot v Google Ads

Google AI také bude tvořit relevantnější reklamy, respektive jejich popisky. Každému zákazníkovi dokáže AI ukázat reklamu s trochu jiným textem, aby lépe odpovídal tomu, co vyhledával.

O produktové fotografie se následně postará Product Studio, celý balíček nástrojů s generativní AI, který dokáže z jedné – Google vyzdvihuje, že i mizerné – fotky vytvořit celou produktovou galerii na eshop. Vyměnit pozadí, sjednotit barvy… vše po pár kliknutí. Novinky pro marketéry pak završí nový Google Analytics 4, který má umět lépe předpovídat zákaznické chování.

Umělá inteligence jednoduše ještě více ovládne reklamy na Googlu. Štrupl prozradil, že již nyní je čtvrtina videoreklam na YouTube generovaná AI.