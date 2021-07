Miliony notebooků Dell je možné hacknout přes BIOS. Firma vydala aktualizací, neváhejte s instalací!

Dell vydal záplaty na problémy s BIOSem, které postihují miliony počítačů této značky. Zranitelnosti ve funkcích BIOSConnect a HTTPS Boot se týkají až 30 milionů notebooků s Windows a lze je zneužít například ke vzdálenému spuštění kódu, uvádí oficiální stránky podpory.

Kvůli zranitelnosti mohli případní útočníci provádět útoky typu „man in the middle“ a prostřednictvím vzdáleného spuštění kódu proniknout do systému BIOS. Problém objevili výzkumníci společnosti Eclypsium, podle nichž se týká 129 modelů notebooků Dell. „Takový útok by umožnil ovládnout proces spouštění zařízení a narušit operační systém i bezpečnostní kontroly vyšší úrovně,“ varovali experti.

Bezpečnostní díra v Dellech

Uvedených 129 modelů představuje celosvětově přibližně třicet milionů notebooků, zakoupených a provozovaných zákazníky z řad spotřebitelů i podniků. Jinými slovy: potenciál této chyby způsobit mnoho problémů byl od začátku více než zřejmý.

Uživatelé neměli, jak se bránit, protože funkce BIOSConnect, v níž se zranitelnost nachází, je předinstalována na všech noteboocích Dell jako součást programu SupportAssistant. Notebooky Dell s Windows navazují TLS spojení mezi systémem BIOS a servery Dell, které umožňuje využití nástroje podpory.

Toto připojení však bylo nedostatečně zabezpečené – obsahovalo tři zranitelnosti. Pokud by se útočníkům podařilo chyby zneužít, získali by přístup do systému a mohli by změnit jakýkoli software v notebooku.

Neváhejte s instalací záplaty

Dvě ze zranitelností „ovlivňují proces obnovy operačního systému, třetí se týká aktualizace firmwaru,“ varovali bezpečnostní experti z firmy Eclypsium. „Všechny tři zranitelnosti jsou na sobě nezávislé a každá z nich mohla vést ke spuštění libovolného kódu v systému BIOS.“

V reakci na tuto zprávu Dell minulý týden začal vydávat opravy zranitelností, které označuje jako „velmi důležité“. Na stránce podpory je popisuje jako aktualizaci zabezpečení klientské platformy Dell pro několik zranitelností ve funkcích BIOSConnect a HTTPS Boot.

Aktualizaci lze provést pomocí nástroje Dell Update, který se instaluje jako samostatná aplikace a poskytuje aktualizace BIOSu, firmwaru, ovladačů a aplikací. Stáhnout ho můžete z oficiálních stránek výrobce ve verzích pro Windows 10, nebo pro Windows 7 a 8.1.

