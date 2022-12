Miliony Čechů sociálním sítím nestojí ani za malou kancelář s technickou podporou (komentář)

Největší sociální sítě mají v Česku miliony uživatelů, ale ani ti jim nestojí za malou tuzemskou kancelář s technickou podporou. Je to špatně. Sociální sítě už téměř neoddělitelně patří k byznysu a problém s účtem na Facebooku může potopit podnikání. Velké technologické firmy přitom dokážou problémy řešit obratem, ale takové pomoci se dostane převážně VIP klientům.

Loni jsem psal o lektorce jazyků, které odcizili facebookovou stránku. Pro její podnikání to byla rána. Roky spravovaná komunita se najednou dostala mimo její dosah. Přišla o důležitý kanál, přes který si ji našli noví studenti, a musela předělat kurzy, neboť Facebook kreativně využívala jako nástroj k výuce. Půl roku nedokázala problém vyřešit a skončila ve smyčce automatizovaných formulářů a odpovědí.

Když jsem se o její případ začal zajímat jako novinář a napsal na centrálu Facebooku do Varšavy, problém se obratem vyřešil. Nejspíše kvůli tomu, aby mateřská firma Meta nevypadala v médiích zase tak špatně. Tím se ale zároveň usvědčila z toho, že má nástroje, jak podobné případy řešit, a vlastně to nezabere ani moc času. Pro řadu uživatelů a firem by i pár minut takové pozornosti pro jejich problém znamenalo hodně.

Když mi útočníci opakovaně zablokovali Twitter, obratem můj problém vyřešil přidělenec Twitteru v Bruselu. Nikdy bych se o něm nedozvěděl nebýt jednoho europoslance. Zablokovaný novinář, který neporušil pravidla, znamená pro jakoukoli obsahovou platformu špatné PR. O takovém servisu si ale opět obyčejný uživatel může nechat jen zdát, což není fér.

Jednu podpultovku, prosím

Z technické podpory na Facebooku, Instagramu, Twitteru a YouTube se v České republice stala podpultovka. Jakub Vejmola z Bitcoinového kanálu mi popsal situaci, kdy mu zablokovaný profil na YouTube pomohl odblokovat „známý“, který pracoval pro Google a jeho případ poslal na ten správný stůl. Bez takového kontaktu by jeho dopisování s technickou podporou trvalo mnohem déle a mělo by nejistý výsledek. Ve světě tvorby obsahu přitom na každém dni mimo komunitu záleží.

E15 popsala případy, kdy podvodníci vytvářejí přesné klony profilů známých finančních influencerů a okrádají přes ně lidi. Ověření identity u profilu by přitom takovým praktikám snadno zabránilo. Jenže toho dosáhnete jen vložením víry ve zdravý úsudek společnosti Meta. Instagram přihlíží především k zásahu na své platformě, ale už tak dobře nedokáže vyhodnotit vliv osobnosti na společnost prostřednictvím jiných kanálů. To, že někdo zvládne produkovat na YouTube videa se stovkami tisíc zhlédnutí, nutně neznamená, že se jeho úspěch propíše i na jiné sociální sítě.

Plán Elona Muska s placeným ověřením identity na Twitteru vedle těchto případů vypadá jako fér řešení. Za cenu jednoho latéčka měsíčně může tvůrce ochránit svou komunitu před podvodníky a zabezpečit si svou digitální reputaci. Jasná pravidla jsou zkrátka lepší než podpultovky pro vyvolené.