Miliardářská šarvátka: Bill Gates zkritizoval vesmírné programy Elona Muska a Jeffa Bezose

Zakladatel Microsoftu Bill Gates byl minulý týden hostem v pořadu americké televizní stanice CBS „The Late Late Show with James Corden“. V upoutávce se podělil o velmi dobrý důvod, proč jsme ho ještě neviděli na palubě vesmírné lodě.

Není to poprvé, co Gates vyjádřil nesouhlas s cestováním do vesmíru (konkrétně na Mars), ale znamená to další vybočení z „klubu miliardářů“, kteří se zaměřují na dobývání vesmíru a stále více se zajímají o budování komerční infrastruktury, zejména o rozvíjející se oblast vesmírné turistiky.

Je třeba řešit pozemské problémy

„Jsem posedlý věcmi, jako je malárie a HIV, a pravděpodobně nudím lidi na koktejlových večírcích, když mluvím o nemocech,“ řekl Gates v odpovědi na Cordenovu otázku, co si myslí o vášni svých kolegů pro cestování do vesmíru.

„Vesmír? Máme toho hodně na práci tady na Zemi.“ konstatoval následně Gates. Sám se tak pasoval do role jednoho z mála miliardářů, kteří nemají rozhodný zájem rozšířit působnost svého impéria mimo hranice domovské planety.

Moderátor v úvodu (v trochu v sarkastickém tónu) vyjádřil Gatesovi vděčnost za to, že „je miliardářem, který se aktuálně nesnaží uprchnout ze Země na vesmírné lodi“. Gatesovy nejnovější komentáře přicházejí těsně po úspěchu společnosti SpaceX Elona Muska, která vypustila na oběžnou dráhu historicky první plně civilní misi.

Zatímco jiní dobývají vesmír, Gates řeší klimatickou změnu

O dobytí vesmíru letos víceméně úspěšně bojoval generální ředitel společnosti Blue Origin Jeff Bezos, jež na práh vesmíru letěl v červenci. Jeho let se uskutečnil v návaznosti na akci kolegy miliardáře Richarda Bransona – zakladatele a hlavního akcionáře firmy Virgin Galactic, který sdílí Muskovy pocity ohledně potřeby masově se vydávat do vesmíru. Tyto snahy však stojí miliardy dolarů, které by mohly být velmi užitečné na Zemi.

Musk i Bezos v minulosti opakovaně tvrdili, že jejich vesmírné plány pomohou omezit klimatické změny na Zemi. Pokud je však vezmeme za slovo, pak plány Muska, který chce kolonizovat Mars, ani Bezose, plánující přesun průmyslu generujícího uhlíkové zplodiny do vesmíru, se v dnešní perspektivě nejeví jako nejúčinnější metody, které pomohou bojovat s problémy, jimž čelí a bude čelit většina lidí na naší planetě.

Bill Gates se poté, co v roce 2008 odešel ze všech manažerských pozic ve vedení Microsoftu, věnuje tématům, jako jsou již zmíněné epidemie či globální klimatické změny. Letos vydal knihu How to Avoid a Climate Disaster, kterou v českém překladu přineslo pod názvem Jak zabránit klimatické katastrofě na náš trh vydavatelství Jan Melvil Publishing.