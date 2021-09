Mikýř tentokrát vybočil z obvyklého hejtování internetových hejterů a pustil se do politiků. Aby nehejtoval sám, přizval si vrchního politického hejtera Mall.tv Luďka Staňka. Zakousli jste se do klobásy od Okamury? Vzali jste si podepsaný předmět od Babiše? Mikýř a Luděk vám poví, co se teď stane.