Midjourney miluje Emmu Watson. Všechny tyto její fotky vygenerovala umělá inteligence. Co s tím?

Emma Watson je známá herečka. Ve filmovém Harry Potterovi hrála Hermionu, následovaly role v dalších filmech, je známá z modelingu... prostě celebrita. Pro Živě tento úvod stačí, zájemci o další informace nechť zamíří na Blesk.

Tady je Emma na fotografiích, jak si zkouší svatební šaty. Jenže to není Emma. Není ani na jenom z obrázků, které si proklikejte nahoře v galerii. Všechny tyto fotografie jsou vygenerované pomocí umělé inteligence Midjourney.

Tohle není Emma Watson. Ale poznáte to?

Pro tyto snímky stačilo párkrát pustit příkaz typu close up of Emma Watson in a wedding dress intensely looking at the viewer:: --ar 1:3 --testp. A vybírat si.

Když si obrázky prohlédnete velmi pozorně, najdete různé detaily, ze kterých může vzniknou podezření, že dílo možná vzniklo na počítači. Ale už za pár měsíců bude úroveň těchto grafických AI zase o mnohem výš. A co teprve za několik let?

Odolá bulvár tématu „Unikly fotky z přípravy svatby Emmy Watson!“? Pozná vůbec, že to jsou generované obrázky? A co na to Emma a jiné celebrity, které bude možné tímto způsobem dostat do situací, do kterých by samy rozhodně nešly?Jasně, že je na stole i zneužití v pornografii.



Zachraňte vojína Ryana po pětadvaceti letech. Tom Hanks tady zatím vypadá trochu jako z počítačové hry, ale počkejte pár měsíců

Známější služba DALL-E, která také generuje obrázky z textového popisu, problém řeší tak, že v příkazech nedovolí použít jména celebrit. Midjourney také používá blacklisty, do procesu nepustí třeba Hitlera, narazili jsme i na problém s krví, z jejího AI nedostanete nahaté scény. Jména osob ale zatím necenzuruje a zrovna generování fotek s Emmou Watson na ní patří k oblíbeným činnostem.

Jak to ale řešit?

Mělo by se službám používajícím AI zakázat generovat obsah, který může narážet na osobnostní práva? Neexistuje žádná světová autorita, která by mohla vydat takové nařízení.

Nebo to brát tak, že tyto služby jsou pouze nástroj a odpovědnost je na tom, kdo výsledek veřejně využije? Celebrity by v takovém případě měly řešit porušení svých osobnostních práv až s ním.

To bylo ale obtížné už dnes, kdy reálnou papparazzi fotku nebo dobrou montáž ve Photoshopu nedokázal udělat každý Jarda z gauče v Hornídolní. Jinými slovy: nebylo toho moc. Teď bude Jardovi stačit přeložit v Deeplu do angličtiny Ema Watson leží a…

Navíc jsme na internetu. Co se na něj dostane, to už nikdo nikdy nesmaže. A domáhat se až následně stažení nevhodných fotek… ne, to nebude fungovat.

Potom samozřejmě i videa, fotky jsou jen začátek. A virtuální realita, kdy se Emma dostane až do pokoje.

Problém budou mít fotobanky. Poznají, že jim někdo neprodává skutečnou zpravodajskou fotografii, ale obrázek vygenerovaný pomocí AI? Na fotobanky pak spadnou i potíže jiného rázu. Často bude lepší popsat požadavek na obrázek umělé inteligenci, která ho vygeneruje, než hledat pomocí klíčových slov, jestli ho už někdo nevyfotil. AI je fotobanka budoucnosti.



V Midjourney jsem chtěl svetry s jelenem vidět na Emě Watson, Audrey Hepburn a princezně Dianě. Jelena služba ve většině případů ignorovala, ale s celebritami nemá problém

Na lidi nesahat

Myslím, že by v současné fázi bylo nejlepší, kdyby se provozovatelé služeb využívajících umělou inteligenci domluvili. Směr, který začal DALL-E dává asi největší smysl: ať si AI raději s konkrétnimi lidmi nezahrává.

Souhlasíte?