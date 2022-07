Microsoft zkrášluje prohlížeč. Vyzkoušejte si v Edgi průsvitné záhlaví nebo zaoblené karty

K mnoha novinkám, které vývojový tým chystá pro Edge, patří mírný redesign částí prohlížeče ve jménu konzistence ve Windows 11. Tentokrát nejde o nový prvek, kterým bude např. postranní panel s nástroji, nýbrž o karty. Jiné prohlížeče je nazývají panely, listy nebo záložkami.

Na kartě vidíte název otevřené stránky, tažením ji přesunete a křížkem kartu se stránkou zavřete. V poslední době však Microsoft v testovacích verzích zpřístupňuje volitelnou novinku. Vyzkoušet si můžete tzv. karty se zaoblenými rohy. Je to matoucí označení, protože horní dva rohy zaoblené dávno jsou. (Ostré hrany pěstovaly původní Edge a Windows 10.)

Po aktivaci experimentální předvolby se stane nečekaná věc – karta se vizuálně odpojí od nástrojové lišty. Tím pádem vzniknou spodní rohy a zaoblené jsou stejně jako ty horní. Mimochodem, v praxi oddělení karet znamená, že se hlavní uživatelské rozhraní prohlížeče na výšku natáhne.

Tudíž o fous zmenší prostor pro samotnou webovou stránku. Ale platí to jen pro barevné vzhledy. Když se přepnete do základního světlého či tmavého zobrazení, tak výška záhlaví s navigační lištou pod ní zabírá na pixel pořád stejně místa. Experimentální zobrazení najdete v Edgi Canary, vidím jej také v edici Dev. Jděte do hlavní nabídky a klepněte na Nastavení | Vzhled | Použití zaoblených rohů pro karty prohlížeče (Preview).

Průsvitné záhlaví

Přímo nad touto předvolbou můžete najít přepínač s ještě jednou experimentální novinkou, jež souvisí se vzhledem prohlížeče. Záhlaví prohlížeče bude po zapnutí lehce průsvitné, protože na něj bude aplikován materiál Mica. Všechno kromě karty, adresního řádku a symbolů v tlačítkách na navigační liště získá barevný nádech podle tapety na vaší pracovní ploše.

I tuto funkci zatím najdete jen v raných vývojových sestaveních Edge, tj. edice Canary a Dev. Pro zapnutí efektu zamiřte do hlavní nabídky, kde klepněte na Nastavení | Vzhled | Zobrazovat vizuální efekty Windows 11 v záhlaví a na panelu nástrojů (Preview). Pochopitelně jen pokud používáte Windows 11.