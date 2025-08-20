Microsoft zase ladí Poznámkový blok. Kontextová nabídka už nebude dlouhatánská nudle

Microsoft chystá další novinku pro Poznámkový blok ve Windows 11. Není to tak dávno, kdy do něj přibyly formátovací funkce a podporu formátu Markdown. Teď je na cestě předělaná kontextová nabídka, jak informuje Deskmodder.de.
Kontextová nabídka se dosud držela tradičního vzhledu, který známe snad ze všech verzí Windows. Tím myslím, že obsahuje řadu příkazů seřazených pod sebou. Ovšem ve vizuálním stylu Windows 11.
Upravená nabídka základní povely pro manipulaci s textem naopak řadí horizontálně vedle sebe na první řádek. Jde o kopírování, vkládání nebo odstranění. Právě tak je poskládaná kontextová nabídka ve Windows 11. Poznámkový blok se tak tomuto systému opět přiblíží. Nové rozložení nezabere tolik prostoru na výšku.
Původní kontextová nabídka
Chcete-li si novinku zkusit, tak z webu store.rg-adguard.net stáhněte Microsoft.WindowsNotepad-11.2507.26.0 s koncovkou msixbundle. V nabídce před vyhledávacím polem vyberte ProductId, za polem zvolte Fast. Do pole napište 9msmlrh6lzf3. Mějte však na paměti, že jde o vývojovou verzi, která nemusí být spolehlivá. Nevíme, kdy se nová verze samovolně dostane na běžné počítače.
Nová kontextová nabídka
Kdyby vám moderní Poznámkový blok nevyhovoval, můžete sáhnout po původní verzi, jak ji znáte z Windows 10. Varianta pro Windows 11 se průběžně vyvíjí a má řadu funkcí navíc. Microsoft ji obohatil o kontrolu pravopisu, Copilot nebo prostředí s kartami. Program také optimalizuje pro lepší výkon.