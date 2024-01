Microsoft zalepil 48 děr a ve Windows 11 zapne detailní informace o počasí na zamykací obrazovce

Ve světě Microsoftu je stále spolehnutí na jednu věc, a sice že každé druhé úterý v měsíci vychází servisní aktualizace pro Windows a některé další produkty. Přináší nebezpečnostní, ale zejména bezpečnostní opravy. Cyklus pokračuje také v roce 2024, kdy Redmondští zalepili 48 dílčích děr.

Koncem roku byl provoz utlumený také v Microsoftu, jedné funkční novinky jsme se přesto dočkali. Opět ovšem platí, že ji všichni neuvidí hned. Během nadcházejících týdnů bude ve Windows 11 postupně zapínáno detailnější zobrazení informací o počasí na zamykací obrazovce.

Je to přitom funkce, která se poprvé objevila před pár dny v kanále Dev, čili betaverzi testovacího programu přeskočila. Při uvedení do programu Insider Microsoft řekl, že funkci nejdříve nabídne jen počítačům nastaveným na americkou angličtinu. Jestli to platí také pro distribuci ve stabilních Jedenáctkách, nevíme.



Zamykací obrazovka nabídne více informací o počasí

Přehled vydaných aktualizací

Dne 12. prosince vydal Microsoft následující aktualizace pro podporované spotřebitelské edice svých operačních systémů:

KB5034123 pro Windows 11 verze 22H2 a 23H2 (sestavení 22621.3007 a 22631.3007),

KB5034122 pro Windows 10 verze 22H2 (sestavení 19045.3930).



Lednové aktualizace se soustředí na opravy chyb

Známé problémy s aktualizacemi

Oproti prosinci na seznamech žádná položka nepřibyla.

Windows 11 verze 22H2 + 22H3

Formát barevných typů písem COLRv1 se nezobrazuje správně. Windows ho využívají k vykreslování 3D emoji.

Použití zásad FixedDrivesEncryptionType nebo SystemDrivesEncryptionType v BitLockeru v režimu CSP může vést k tomu, že aplikace pro správu mobilních zařízení zobrazí chybu 65000, že je vyžadováno zašifrování úložiště. To reálně zašifrované zůstává, domácností se popsaná chyba nedotýká.

Windows 10 verze 22H2

Použití zásad FixedDrivesEncryptionType nebo SystemDrivesEncryptionType v BitLockeru v režimu CSP může vést k tomu, že aplikace pro správu mobilních zařízení zobrazí chybu 65000, že je vyžadováno zašifrování úložiště. To reálně zašifrované zůstává, domácností se popsaná chyba nedotýká.

Nedávno jsme se v Podcastu snažili vysvětlit, proč Microsoft na podzim vydal novou hlavní verzi Windows, která ale není zajímavá:

