Microsoft začal datacentra vybavovat hardwarem z Xboxu Series X

Herní svátek točící se kolem veletrhu E3 včera odstartoval a Microsoft má už na neděli připravenou velkou tiskovku, na které odhalí budoucí hry vlastních studií a stále ještě čerstvě získané Bethesdy. Už včera ale firma prozradila několik zajímavostí z kuchyně Xboxu.

Microsoft dokončuje cloudové hraní přístupné z prohlížeče, webový přehrávač pro Edge, Chrome a Safari by měl být brzy dostupný pro všechny. Firma kromě toho jedná i s předními výrobci televizorů, kteří by funkci mohli integrovat přímo do zařízení. K hraní tak skutečně bude stačit rychlý internet, nikoliv konzole nebo výkonný počítač.

Na sociálních sítích už k tomu byly vtipné reakce, že zatímco při představení Xboxu One Microsoft dělal z Xboxu televizi, teď se naopak z televizí stávající Xboxy. A aby uspokojil poptávku a mohl nabídnout i hry nové generace, Microsoft upgraduje svá herní datacentra.

V rackových skříních běží herní „blade servery“, v každé jednotce najdeme čtyři základní desky z Xboxu One S vybavené o SSD. Teď ale Microsoft potvrdil, že už dokončuje upgrade serverů o hardware z nejvýkonnějšího Xboxu Series X. Díky tomu budou přes cloud dostupné nejen hry, které již na předchozí generaci nazamíří, ale rovněž to otevře cestu vylepšeným verzím starších her upravených pro Series S|X nebo třeba i One X.

Díky celkově zvýšenému výkonu navíc jedna serverová konzole bude moci spustit několik her v režimu One S, a to při nižších energetických nárocích. Jen považte, Series X má oproti One S pětkrát rychlejší CPU, osmkrát rychlejší GPU a až osmkrát rychlejší RAM při zhruba dvakrát vyšší spotřebě.