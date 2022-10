Microsoft vyrobil něco jako Mac mini. Malý počítač je výkladní skříní Windows 11 Arm

Na jaře představený Project Volterra míří do obchodů. Microsoft s Qualcommem upekl počítač, který se nakonec jmenuje Windows Dev Kit 2023. Už z názvu je patrné, že cílem nebylo vytvořit počítač pro běžné uživatele (to by spadal do řady Surface), ale pro vývojáře. Novinka se prodává v Microsoft Storu za 699 eur (17 100 Kč), zatím je dostupná v osmi zemích, mj. v sousedním Německu.

Pro Microsoft jde už o několikátý pokus, jak se vymanit ze škatulky „Wintel“ a ukázat, že jeho klíčový produkt může běžet i na armových procesorech. V Dev Kitu běží Snapdragon 8cx Gen 3, což je momentálně ten nejlepší čip od Qualcommu. Spoléhá se na čtyři výkonná jádra Cortex-X1, čtyři úspornější Cortex-A78 a vlastní GPU Adreno.

Jeho hlavní síla ale tkví v akceleraci AI výpočtů. Qualcomm na to oproti Applu nemá zvláštní neuronový koprocesor, ale využívá heterogenní prostředí kombinující CPU, GPU, DSP a ISP. V závislosti na aplikacích stojících na strojovém učení může být výkon o řád či dva vyšší. Microsoft dává za příklad fotoeditor Luminar Neo od Skylumu, u něhož některé operace dokáže urychlil až 20× oproti využití pouze GPU, případně 80–90× oproti CPU.

Microsoft pro Dev Kit připraví řadu vývojářských nástrojů a prostředí, například Visual Studio 2022 17.4 a platformu .NET 7, která už funkčně srovná instrukční sady x64 a Arm64. Počítač také plně připravil pro PyTorch a TensorFlow. A běží na něm Windows 11 s emulační vrstvou, takže rozjede většinu aplikací, které pro Windows kdy vznikly. Podílet se bude i na portaci enginu Unity, takže by pro armovou verzi Windows mohlo vznikat i více nativních videoher.

Počítač připomínající Mac mini má 32 GB RAM (LPDDR4x) a 512GB NVMe SSD. Na videu je patrné, že jeho hlavní čip ochlazuje ventilátor. Snad bude podobně tichý jako ten ve zmíněném Macu. Dev Kit dále nese tři USB-A, dva USB-C neznámých generací. Přes „céčka“ je možné připojit i dva 4K monitory, další lze pověsit na výstup mDP. Síťová podpora čítá gigabitový Ethernet, Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.1.

Jak už zmiňuji v úvodu, Windows Dev Kit 2023 je zatím zajímavý hlavně pro tvůrce softwaru. Nášup zajímavých armových počítačů pro běžné smrtelníky očekáváme později. Microsoft už na této platformě vytvořil například tablet Surface Pro X, ale na nástupce pořád čekáme. Možná čekají i v Redmondu na slibný procesor Phoenix.