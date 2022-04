Microsoft vytvořil další digitální zápisník. Journal vypadá skvěle, ale bez tabletu vám bude k ničemu

Už má univerzální poznámkovou aplikaci OneNote, do toho digitální tabuli Whiteboard, ale Microsoft našel místo ještě pro třetí podobný program. Jmenuje se Journal a vyzkoušet jej můžete na Windows 10 a 11.

Aplikace vznikla již loni jako tzv. garážový projekt, který zaměstnanci Microsoft navrhli ve volném čase. Firmě se ale líbil a teď z něj udělal nástroj, s nímž do budoucna musíme počítat.

Journal je Whiteboardu podobný v tom, že bez stylusu jej prakticky není důvod používat. Ale zatímco předchozí aplikaci tvořila jedna nekonečně velká tabule, Journal zápisky dělí do sešitů a ty pak na jednotlivé stránky. Prostě žurnál.

Perem můžete kreslit i psát, aplikace umí v ručně psaném textu také vyhledávat a pochopit jeho strukturu. Rozpozná seznamy (mají čísla nebo odrážky), nadpisy (jsou podtržené) i odkazy (se zavináčem). Pomocí pera a gesta lze texty a grafiku volně přesouvat, mazat či duplikovat. Črtat přitom nemusíte jen do prázdného sešitu, vložit do něj můžete i obrázky či celé PDF. Journal se také umí propojit s kalendářem a kontakty, k nim však potřebujete školní nebo pracovní účet, standardní Microsoft ID zatím nestačí.

Aplikace hezky zapadá do nového prostředí Windows 11. Zatím si ale vůbec neporadí s češtinou. Nerozpozná české texty, naším jazykem navíc ani nepromlouvá. Protože však Microsoft posunul Journal do škatulky „budeme se tomu věnovat“, v budoucnu se to může změnit.