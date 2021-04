Microsoft vyřešil problém aktualizace systému Windows 10, jež negativně ovlivnila herní výkon

Poslední aktualizace operačního systému Windows 10 způsobily mnohým hráčům počítačových her vrásky na čelech. Postižení uživatelé hlásí například zamrzání, zasekávání, nečekané poklesy snímkovací frekvence či pády her.

Pozitivní zprávou je skutečnost, že Microsoft tyto problémy nejen uznal, ale dokonce už i vyřešil. V seznamu známých chyb původně označoval jako příčinu „aktualizaci pro zvýšení kvality“ KB5000842, vydanou v dubnu tohoto roku.

Problémy ve hrách

Microsoft potíže deklaroval poněkud vágně jako „Nižší než očekávaný výkon ve hrách“, přičemž uvádí, že se týkají jen malé části uživatelů. Upřesňuje, že se projevují při běhu her v celoobrazovkovém nebo bezokenním režimu při použití dvou nebo více monitorů.

Problémy se objevovaly na počítačích se systémem Windows 10 ve verzích 20H2 a 2004 a Windows Server 20H2 a 2004. Microsoft uvádí, že se zdá, že „potíže s výkonem týkající se her byly vyřešeny 23. dubna odstraněním kódu KB5001330, který tento problém skutečně způsoboval.“

K odstranění problému byla využita služba Known Issue Rollback (KIR), která umožňuje rychlý návrat k dřívějšímu stavu, kdy systém fungoval správně. Přestože byla odhalena příčina, Microsoft uvádí, že může trvat až 24 hodin, než problém odezní, a doporučuje restartovat zařízení.

Z komentářů hráčů na diskuzním fóru Reddit to vypadá, že poté, co Microsoft oznámil vyřešení problému, začaly hry opět fungovat tak, jako předtím. V případě, že zaznamenáváte problémy ve hrách, lze doporučit restart systému, jež by měl přispět k rychlejší implementaci řešení na vaše zařízení.