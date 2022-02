Microsoft vymýtí největší hříchy Windows 11. Přetahování na hlavní panel bude opět fungovat

Jsou to dny, kdy jsme se oficiálně dozvěděli, jaké funkce Windows 11 nabídnou v březnu. Půjde o zatím největší přídavek. Teď pro změnu neoficiálně víme, jaké další novinky Redmondští chystají do dalších částí roku. Než se k nim dostaneme, připomenu, že v poslední době komunita pár novinek odhalila v útrobách testovacích sestavení.

Jedná se o změnu chování při přetečení hlavního panelu, nálepky na tapetu na pracovní ploše nebo o předělaného Správce úloh. Novinek je více, shrnují je odkazované články. Další a zatím zřejmě nejzásadnější připravovaná vylepšení Windows 11 odhalil Zac Bowden z magazínu Windows Central.

Napravení největších nedodělků

Z části vývojový tým řeší naše největší výtky vůči Windows 11, tedy narušení produktivity práce odebráním některých základních možností. Bowdenovy zdroje popisují, že se v přípravě nachází následující přídavky:

Průsvitná záhlaví klasických oken . Poprvé a zatím naposledy průsvitná záhlaví plošně zavedly Windows Vista a 7, Aero ovšem bylo znatelně průhlednější. Moderní aplikace, které integrují záhlaví s lištou pod ním, už průsvitnou vrstvu ve Windows 11 používají. Týká se to mj. Průzkumníku nebo Poznámkového bloku.

. Poprvé a zatím naposledy průsvitná záhlaví plošně zavedly Windows Vista a 7, Aero ovšem bylo znatelně průhlednější. Moderní aplikace, které integrují záhlaví s lištou pod ním, už průsvitnou vrstvu ve Windows 11 používají. Týká se to mj. Průzkumníku nebo Poznámkového bloku. Přetahování na hlavní panel . Jedenáctky zrušily letitou funkci, kdy na hlavní panel tažením připnete program, ale také mj. zvolený soubor přetažením přes ikonu na hlavním panelu otevřete v programu, jehož okno nebylo viditelné. Při přetečení se pak na konci panelu ukáže tlačítko s prostorem pro zbývající ikony, jak jsme se nedávno dozvěděli.

. Jedenáctky zrušily letitou funkci, kdy na hlavní panel tažením připnete program, ale také mj. zvolený soubor přetažením přes ikonu na hlavním panelu otevřete v programu, jehož okno nebylo viditelné. Při přetečení se pak na konci panelu ukáže tlačítko s prostorem pro zbývající ikony, jak jsme se nedávno dozvěděli. Složky pro programy v nabídce Start . Složky pro připnuté programy nejsou úplně novým konceptem, protože je od verze 1703 nabízí Desítky. Mělo by to fungovat jako obvykle: složku vytvoříte přetažením jedné ikony na druhou.

. Složky pro připnuté programy nejsou úplně novým konceptem, protože je od verze 1703 nabízí Desítky. Mělo by to fungovat jako obvykle: složku vytvoříte přetažením jedné ikony na druhou. Připínání oken pomocí Snap Baru . Okna už roky připínáme přetažením na stranu obrazovky. V Jedenáctkách vyplníte předem danou pozici přes tlačítko pro maximalizaci. Microsoft připravuje další způsob, jak okna polohovat. Když okno chytnete, v horní části obrazovky se ukáže panel s výběrem pozic.

. Okna už roky připínáme přetažením na stranu obrazovky. V Jedenáctkách vyplníte předem danou pozici přes tlačítko pro maximalizaci. Microsoft připravuje další způsob, jak okna polohovat. Když okno chytnete, v horní části obrazovky se ukáže panel s výběrem pozic. Vylepšení rychlého nastavení a centra oznámení . Bližší informace nemáme.

. Bližší informace nemáme. Připnuté soubory v Průzkumníku . Bližší informace nemáme. Konkrétní soubory potenciálně mohou zabrat prostor v Tomto počítači, případně v postranním panelu.

. Bližší informace nemáme. Konkrétní soubory potenciálně mohou zabrat prostor v Tomto počítači, případně v postranním panelu. Gesta pro dotekové obrazovky . Jedenáctky zatím tablety spíše ignorovaly, brzy ale tažením prstem ze spodní části obrazovky umožní vyvolat nabídku Start a rychlé nastavení nad hlavním panelem.

. Jedenáctky zatím tablety spíše ignorovaly, brzy ale tažením prstem ze spodní části obrazovky umožní vyvolat nabídku Start a rychlé nastavení nad hlavním panelem. Titulkování živých přenosů. Nevíme, k čemu přesně nebo jak bude implementace vypadat. Může být propojené s Teams, tak jako některé jiné funkce ve Windows 11, pak ale nevím, proč by tahle funkce byla oznámena v souvislosti s operačním systémem a ne s klientem Teams. Budeme si muset počkat na odhalení.

Brzy i na vašich přijímačích

Podle Bowdena vývojový tým uvedené funkce do větve veřejných testovacích sestavení Jedenáctek (tj. rs_prerelease) přidal v minulém týdnu. Komunita přitom v uplynulém týdnu zůstala na suchu, protože kvůli potížím s kvalitou nebylo nové sestavení zveřejněno. Není to výjimečná situace, děje se to běžně.

Jenže nové sestavení se nedostavilo ani v předcházejícím týdnu. Poslední vydané sestavení nese označení 22543, podle Bowdena se ale interně číslování zdvihlo na 250xx. Nevíme, jestli potíže souvisí s novými funkcemi. V dohledné době každopádně budou dostupné v kanále Dev. Nemusí to být rovnou v tomto týdnu.

Novinek nakonec může být víc, jen je zatím nikdo nevynesl. Microsoft začátkem února předeslal, že hodlá využívat tři různé typy balíků, pomocí nichž chce Jedenáctky zlepšovat průběžně. Na podzim pak očekáváme standardní „velké“ nové vydání Windows 11. Právě na něj podle Bowdena cílí mnoho z uvedených novinek. Některé prý můžeme očekávat dříve, patřit k nim bude zřejmě i přetahování na hlavní panel.

Nedávno jsme Microsoftu radili, jak by měl zlepšit Windows, aby zlepšil uživatelský zážitek. Poslechněte si Podcast Živě:

Zdroje: Windows Insider Program / Twitter | Windows Central