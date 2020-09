Microsoft vylepšil prohlížeč Edge, dostal nové nástroje a funkce

Microsoft zahájil na svém blogu sérii příspěvků, ve kterých hodlá průběžně představovat nové funkce webového prohlížeče Edge, založeného na jádře Chromium. V srpnu se uživatelé například dočkali aktualizace čtečky PDF, vylepšení nerušeného čtení či odesílání kolekcí.

Kolekce se v náhledu prohlížeče Microsoftu objevily již v loňském roce, do ostré verze pak přišly v dubnu tohoto roku. Jejich cílem je snaha usnadnit organizaci a sdílení, přičemž tvůrci uvádějí, že tato funkce využívá při procházení obsahu na webu „inteligenci podporovanou cloudem a intuitivní rozhraní, které vám pomůže shromažďovat, organizovat a sdílet obsah“.

Srpnová aktualizace přináší vylepšení v podobě nové možnosti poslat kolekci do programu pro vytváření poznámek OneNote, která je k dispozici v desktopové i mobilní verzi. Rozšiřuje tak stávající funkci, kdy bylo k dispozici odeslání sbírky do Excelu, na Pinterest a do Wordu.

Edge plný novinek

Další novinka se odehrála ve funkci pro nerušené čtení (v české lokalizaci překládané kostrbatě jako Asistivní čtečka). Jde o „obrázkový slovník“ (Picture Dictionary), který umožňuje snadnější porozumění neznámým slovům na webové stránce.

Po zapnutí této funkce stačí jednoduše kliknout na slovo na webové stránce a slovník zobrazí obrázek, který toto slovo představuje. To má být „ideální pro ty, kteří se učí cizí jazyk, nebo pro studenty, kteří se učí sami.“

Třetí novinka v srpnové aktualizaci Microsoft Edge August se týká integrované čtečky PDF, která získala podporu čtečky obrazovky, jež umožní předčítání dokumentů pomocí hlasové syntézy. Dále přibyl nový nástroj pro zvýrazňování textu v pěti různých barvách.

Zmínit musíme také Microsoft Edge Family Safety, jež je nově k dispozici v aplikaci určené pro mobilní operační systém Android. Cílem této funkce je poskytnout vyšší míru bezpečí v rámci rodinné skupiny. Rodiče mohou sledovat, co dělají jejich potomci na internetu, a v případě potřeby nastavovat filtry obsahu, včetně možnosti vytváření seznamů zakázaných a povolených stránek.