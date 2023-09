Microsoft vylepšil počítače Surface. Jsou rychlejší a konečně už nezačínají na 4 GB RAM

Microsoft na dnešní akci shrnul hromadu chystaných novinek k Windows 11, Bing Chatu nebo Copilotu, ke kterým se dostaneme ve zvláštních článcích. Věnoval se ale také hardwaru.

Avšak stejně jako nás u softwaru nečekalo příliš mnoho překvapení, protože řadu věcí jsme už znali dopředu, ani nové počítače Surface vybavené Windows 11 nedokázaly ničím šokovat. Od předchůdců byste je sotva rozeznali, ale budou rychlejší a s lepší výbavou.

Surface Laptop Go 3

Základní notebook Microsoftu se na první pohled nezměnil. Pořád má 12,4" dotykový displej, který je tak akorát velký, aby se pod něj vešla i pohodlná klávesnice. U Laptopu Go 2 (recenze) navíc překvapil dobrým barevným podání.

Trojka ale bude rychlejší. Používá Core i5 z generace Alder Lake kombinující dvě výkonná jádra a osm úsporných. Konečně už také zmizela základní verze s 4GB pamětí a 256GB SSD. V základu jsou teď dvojnásobné kapacity. Čtečka otisků je teď u všech konfigurací, podsvícená klávesnice ale bohužel stále chybí. Laptop Go 3 se u nás bude prodávat za 21 399 Kč (8/256 GB), resp. 27 199 Kč (16/256 GB).

Surface Laptop Go 2 Surface Laptop Go 3 displej 12,4", IPS, 1536 × 1024 px 12,4", IPS, 1536 × 1024 px SoC Core i5-1135G7 (4 jádra) Core i5-1235U (2+8 jader) RAM 4/8 GB LPDDR4x 8/16 GB LPDDR4x úložiště 128/256 GB NVMe SSD 256 GB NVMe SSD výbava Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Xbox Wireless, 720p webkamera, stereo repro, 2× mikrofon, USB-A 3.1, USB-C 3.1, Surface Connect, čtečka otisků (volitelně) Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Xbox Wireless, 720p webkamera, stereo repro, 2× mikrofon, USB-A 3.1, USB-C 3.1, Surface Connect, čtečka otisků výdrž až 13,5 h až 15 h rozměry 278 × 206 × 16 mm 278 × 206 × 16 mm hmotnost 1127 g 1127 g

Surface Laptop Studio 2

Ani druhá generace Laptop Studia (recenze) nepřináší nový design. Zůstal špičkový 14,4" displej s jemným rozlišením a frekvencí 120Hz, ale obraz mu budou servírovat nové čipy. Microsoft vsadil na Core i7 13. generace s šesti výkonnými a osmi úspornými jádry. Nově je k dispozici i verze s 64 GB RAM, na těle přibyly čtečka microSD karet a jeden USB-A.

Základní Laptop Studio 2 s 16 GB RAM a 512GB SSD bude za 53 989 Kč. Do Česka se dostane ještě totožná konfigurace s dedikovanou grafikou GeForce RTX 4050, ta bude stát 65 589 Kč.

Existovat bude také verze s RTX 4060, která prý nabídne dvakrát vyšší grafický výkon (podle Cinebenche 2024) než MacBook Pro 14 s čipem M2 Max s 12jádrovým CPU a 30jádrovým GPU.

Surface Laptop Studio Surface Laptop Studio 2 displej 14,4", IPS, 2400 × 1600 px, 120 Hz 14,4", IPS, 2400 × 1600 px, 120 Hz SoC Core i5-11300H (4 jádra) Intel Core i7-13700H (6+8 jader) Core i7-11370H (4 jádra) GPU GeForce RTX 3050 Ti (4 GB) GeForce RTX 2000 (8 GB) - GeForce RTX 4050 (6 GB) - GeForce RTX 4060 (8 GB) RAM 16/32 GB LPDDR4x 16/32/64 GB LPDDR5x úložiště 256/512/1000/2000 GB 512/1000/2000 GB výbava Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Xbox Wireless, 1080p webkamera, stereo repro, 2× mikrofon, 2× USB-C (Thunderbolt 4, USB4), Surface Connect, podsvícená klávesnice Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Xbox Wireless, 1080p webkamera, stereo repro, 2× mikrofon, 2× USB-C (Thunderbolt 4, USB4), USB-A 3.1, Surface Connect, čtečka microSD, podsvícená klávesnice výdrž až 19 h až 19 h rozměry 323 × 228 × 19 mm 323 × 228 × 22 mm hmotnost 1743–1820 g 1896–1982 g

Surface Go 4

Microsoft předvedl i nový základní tablet Surface Go 4. U něj zdvojnásobil kapacitu RAM u základní verze a přinesl nový procesor Intel N200 se čtyřmi úspornými (atomovými) jádry. Nepotvrdily se tedy zvěsti, že Go 4 přijde s armovým čipem. Zatím je venku jen Go 4 for Business, která se na tuzemský trh nedostane. Jestli bude i běžná spotřebitelská verze tabletu, zatím nevíme.

Surface Go 3 Surface Go 4 displej 10,5", 1920 × 1280 px 10,5", 1920 × 1280 px SoC Pentium Gold 6500Y (2 jádra) Intel N200 (4 jádra) Core i3-10100Y (2 jádra) RAM 4/8 GB LPDDR3 8 GB LPDDR5 úložiště 64/128/256 GB 64/128/256 GB výbava Wi-Fi 6, Bluetooth 5, LTE, zadní 8Mpx foťák, přední 5Mpx foťák, infrakamera Hello, stereo repro, 2× mikrofon, USB-C 3.1, Surface Connect, čtečka microSD Wi-Fi 6, Bluetooth 5, LTE, zadní 8Mpx foťák, přední 5Mpx foťák, infrakamera Hello, stereo repro, 2× mikrofon, USB-C 3.1, Surface Connect, čtečka microSD výdrž až 11 h až 12,5 h rozměry 245 × 175 × 8,3 mm 245 × 175 × 8,3 mm hmotnost 544 g 521 g

Surface Hub 3

Do firem a jejich zasedaček zamíří také Surface Hub 3. Microsoft po více než čtyřech letech překvapivě uvedl nový počítač schovaný ve velké interaktivní tabuli. Třetí Hub znovu přijde v úhlopříčkách 50 a 85 palců. Po mnohaleté pauze ale nabídne o 60 % rychlejší CPU a o 100 % rychlejší GPU. Bližší informace ale zatím neznáme.