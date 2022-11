Microsoft vylepší Windows 10/11. DirectStorage 1.1 konečně přinese hlavní tahák z nových herních konzolí

Microsoft v březnu uvedl technologii DirectStorage, sourozence Xbox Velocity Architecture, která se v Xboxu Series S a X stará o rychlé načítání her. Do Windows 10 (v1909 a novějších) a Windows 11 ale na jaře zamířila jen první verze této technologie. Větší zlepšení přináší až rozhraní DirectStorage 1.1, které Microsoft momentálně dokončil.

K plnému pochopení výhod je třeba alespoň stručně vysvětlit, jak dnešní hry na PC fungují. Na disku či SSD jsou uložena komprimovaná herní data, která se nejprve načtou do RAM, odkud si je vezme procesor, rozbalí a znovu je pošle do RAM, odkud pak přes sběrnici PCI Express míří do videopaměti grafické karty.

Potíž je, že herní soubory jsou po rozbalení tvořeny klidně desítkami tisíc malých bloků dat, které musí procesor zpracovávat a skrz operační paměť posílat do grafické karty individuálně. To si žádá zbytečně velkou režii. V době pomalých plotnových disků to nevadilo, ale s příchodem (super)rychlých SSD se zde projevilo úzké hrdlo. Rychlejší úložiště nijak výrazně nepomohlo urychlit načítání her, protože nestíhal procesor.

DirectStorage 1.0 přinesl zlepšení v tom, že ty malé bloky dat umí spojit a posílat v dávkách, takže se jich najednou přeneslo více a výrazně se zlepšila datová propustnost. To je důležitá pomoc, ale na tu hlavní inovaci se čekalo. Možná proto ještě nikdo DirectStorage 1.0 do komerční hry nenasadil.



Načítání herních dat dříve a s využitím DirectStorage 1.1

Až DirectStorage 1.1 totiž umí procesor obejít a herní data z SSD poslat skrz RAM přímo do grafické paměti. Ušetří se dvě cesty, čas nutný pro dekompresi a kratší je i přenos dat, protože jsou menší – zabalená. O rozbalení se stará až GPU, které k tomu má lepší vlohy, protože operaci lze snadno paralelizovat, což jde na ruku jeho stream procesorům.

V prvních hrách až v roce 2023

Microsoft už spolupracuje s výrobci grafických čipů a Nvidia, AMD i Intel již mají betaverze ovladačů, které si s DirectStorage 1.1 rozumí. Do konce roku bude přístupná všem a vývojáři her budou moci konečně novinku začít implementovat. Bez zvláštní péče to nepůjde a starší hry bez potřebné aktualizace nebudou z výhod DirectStorage čerpat.

Žádné studio zatím neoznámilo, že by mělo v plánu aktualizovat některý starší titul. Ona se ale moc nehlásí ani k podpoře v budoucích hrách. Zatím víme jen o jedné, akční adventuře Forspoken, která vyjde koncem ledna. U ní tvůrci už na jaře ukazovali přínos, kdy v testovacím sestavení hry dokázali načítací časy zkrátit na desetinu. Na rychlém SSD se do hry dostali za zhruba dvě sekundy, na HDD pak za 22 sekund. To už jsou časy, které znají hráči na PS5 nebo Xboxu Series při načítání uložených pozic či rychlocestování na velkých otevřených mapách.

DirectStorage se připravoval tak, aby dokázal nasytit nejrychlejší SSD pro rozhraní PCI Express. Fungovat ale může také na úložištích připojených přes SATA, kde by zrychlené načítání mělo také být patrné. Pokud jde o grafické karty, technologie vyžaduje ty s podporou DirectX 12 a Shader Modelu 6.0. To už dnes 10 let umí všechny, od roku 2012 to zvládají Radeony HD 7000 a novější, resp. GeForce 600 a novější.