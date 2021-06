Microsoft vydal video startovacích zvuků Windows, trvá 11 minut. Co to asi znamená?

Microsoft se rozjel a začíná čím dál více upozorňovat na blížící se událost, kde odhalí budoucnost Windows. Nyní vydal sbírku zvuků při zapínání ze starých systémů a video má přesně 11 minut. Nápověd, že se dočkáme Jedenáctek, je tak už více.

První nápověda je přímo v propagační grafice, kde skrze okno prochází paprsky světla tvořící dvě svislé čáry připomínající právě číslo 11. Není to ale nic přímého. Nyní Microsoft vydal video, ve kterém přinesl startovací zvuky z Windows 95, Windows XP a Windows 7, zpomalené o 4 000 %. Výsledný čas? Přesně 11 minut, což rozhodně nebude náhoda.

Ostatně, podívejte se sami, video rozhodně stojí za poslech:

Co to znamená pro svět Windows? Pokud si z nás Microsoft jen netropí legraci, mohou to být dvě věci. Ta první, že by se mohly navrátit zvuky po spuštění systému hned ve výchozím stavu. To sice není příliš pravděpodobné s ohledem na to, že zmizely už ve Windows 8, ale není to ani tolik nereálné.

Ta větší věc ale bude právě v čísle 11 a že nás s největší pravděpodobností opravdu čeká příchod Windows 11. Náznaků je již několik a sám Microsoft mluví o tom, že ukáže „další generaci Windows“. A ano, kdysi před lety řekl, že Desítky budou poslední, ale už v té době bylo jasné, že tento slib půjde dodržet velmi těžko.

Další pořadové číslo také naznačuje hype, který se Microsoft snaží vytvořit. Žádnou, ani velkou, aktualizaci Windows 10 takto nepropagoval. Naposledy tak učinil právě při spuštění tohoto systému, kde dokonce vytvořil ikonické logo a to ne jako grafiku, ale za pomoci skla, světla a kouře:

Jak to celé dopadne, se ale dozvíme asi až 24. června. Do té doby můžeme jen hádat.