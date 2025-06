Microsoft vyčistí Windows Update. Přestane nabízet některé starší ovladače

Ze služby Windows Update budou odstraněny některé starší ovladače. Microsoft jim říká nevyžádané ovladače. Děje se to v době, kdy chce Microsoft naopak rozšířit aktualizační službu tak, aby ji využívaly i běžné programy třetích stran. Může se tím snížit roztříštěnost aktualizačních mechanismů a zatížení počítače.

Ale zpátky k ovladačům. Proč mají starší kousky zmizet? Microsoft identifikoval rizika spojená s bezpečností a kompatibilitou. Mohou být děravé a narušovat plynulý běh počítače. Cílem je dodávat počítačům novější ovladače, které by měly sloužit lépe.

Proces očisty databáze Windows Update bude mít několik fází. V prvním sledu budou odebrány jen ty ovladače, za které existuje novější náhrada. Windows Update tak váš počítač nadále obslouží. V budoucnu můžou sítem propadnout i další staré ovladače. Definici „starého ovladače“ neznáme.



Windows Update kromě systémových aktualizací nabízí také ovladače

Ovladače označené k vyřazení nebudou nutně navěky ztracené. Až je konkrétně identifikuje, zveřejní Microsoft takovou informaci na blogu Hardware Dev Center. Partneři budou moct do Redmondu během šesti měsíců po tomto bodu posílat návrhy na to, aby byly takové ovladače znovu zařazeny do Windows Updatu. Microsoft je následně může znovu publikovat, ale může předtím požádat o zdůvodnění.

Pokud partneři o opětované zveřejnění nepožádají, budou příslušné ovladače z Windows Updatu po uplynutí šestiměsíční lhůty vymazány. Podle Microsoftu se od teď bude taková očista databáze provádět pravidelně. Jak často, to ale nevíme. Firma o tom bude informovat.

Očista nemusí být dramatické dopady, protože Windows 10 za pár měsíců zamíří do výslužby, byť s výjimkami. Windows 11 oproti nim mají přísnější nároky na hardware, takže na spouště starších strojů (legálně) neběží.