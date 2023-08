Microsoft ve Windows vypne prastaré protokoly TLS 1.0 a 1.1. Arma 3 a jiné aplikace nebudou fungovat

Na jednom ze svých blogů Microsoft informuje, že ve Windows brzy vypne staré kryptografické protokoly TLS 1.0 a TLS 1.1. Slouží k tomu, aby zabezpečily obsah komunikace symetrickou šifrou, typicky mezi vaším počítačem a serverem, když brouzdáte po webu. Tenhle protokol totiž používá HTTPS.

Jenže zmíněné verze jsou oficiálně zastaralé. Jejich odchod na odpočinek kvůli nedostačující bezpečnosti oznámila Internet Engineering Task Force (IETF) v březnu 2021. Prohlížeče s těmito protokoly mnohdy skoncovaly ještě dříve, ty od Microsoftu zhruba o rok.

Momentálně se používají dvě novější verze, a sice TLS 1.2 z roku 2008 a TLS 1.3 z roku 2018. TLS 1.0 je přitom starý více než dvě desetiletí – vznikl v roce 1999. TLS 1.1 bylo používáno do roku 2006, byť se příliš nerozšířilo.

Ukončení podpory ve Windows bude postupné. Nejdříve se kryptografické protokoly vypnou někdy v září ve Windows 11 Insider Preview. Microsoft neurčitě píše i o budoucích verzích systému. Může tím mít na mysli „Windows 12“.



Od září se vypnutí protokolů začne testovat v programu Insider

Aspoň prozatím v systému stejně zůstane možnost, jak tyto protokoly zapnout, bude‑li to situace vyžadovat. Má to být poslední možné řešení, než upgradujete. Příliš mnoho problémů by se v praxi objevit nemělo, aspoň ne s aktuálním softwarem. Může ovšem dojít k narušení kompatibility s některými staršími kousky. Dle výrobce je používanost těchto protokolů tak nízká, že nastal čas jednat.

Microsoft si je prozatím vědomý, že kompatibilita se naruší u následujících programů, z nichž vystupuje česká válečná simulace Arma:

Safari 5.1.7

EVault Data Protection 7.01.6125

SQL 2012, 2014 a 2016

SQL Server 2014 a 2016

Turbo Tax 2017, 2014, 2011, 2012, 2016, 2015 a 2018

BlueStacks 3 5.10.0.6513

BlueStacks X 0.21.0.1063

Xbox One SmartGlass 2.2.1702.2004

Splice 4.0.35686, 4.2.4

Driver Support 10.1.2.41 a 10.1.4.20

K7 Enterprise Security 4.1.0.116

Druki Gofin 3.17.63.0

Project Plan 365 23.8.1204.14137

vWorkspace 8.6.1

Arma 3

Microsoft Office 2008 Professional – Accounting Express

LANGuard 12.7.2022.0406

Adguard 6.4.1814.4903, 7.12.41.70.0

火萤视频桌面 5.2.5.9

CCB Security Client 3.3.8.4

ArcGIS 10.3.3400

ACDSee Photo Studio 2018 a 2023

Blio e-Reader 3.4.0.9728 a 3.4.1.9759

Zdroje: IETF | Windows IT Pro Blog