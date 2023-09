Microsoft v září lepí 59 děr. Programy se ve Windows 11 ptají, jestli se smí připnout

Zářijová várka servisních aktualizací pro Windows a další produkty od Microsoftu je za námi a firma uvádí, že tentokrát opravila 59 dílčích zranitelných míst. Tyto povinné aktualizace obsahují také malá funkční vylepšení, která koncem srpna nabídly volitelné aktualizace. Dostalo se na všechny podporované spotřebitelské verze Windows.

Začněme od nejnovějších Windows 11 22H2. Brzy se dočkáme verze 23H2 (de facto Moment 4), který přinese více novinek. Microsoftu to nezabránilo v tom, aby v září do všech běžných instalací doplnil API pro připínání zástupců programů ke hlavním panelu. Pokud programy API využijí, tak se zobrazí upozornění, kde připnutí buď potvrdíte, nebo odmítnete.

Programy se tedy slušně ptají, místo toho, aby svévolně zařadily svou ikonu na hlavní panel. Microsoft zdvořilostní opatření chystal od března. Například Opera si zástupce připne bez ptaní, zatímco Firefox nové API využívá.



Pokud program bude slušný, zeptá se vás na připnutí

Spíše větší firmy bude zajímat nová zásada pro nastavení přístupu k volitelným aktualizacím. Jako jednotlivec už pár měsíců v nastavení Windows Updatu můžete určit, že se volitelné aktualizace mají nainstalovat automaticky stejně jako ty povinné. Týká se to jednak instalace servisních aktualizací, ale také nových funkcí, které Microsoft distribuuje řízeně. Takhle se vám budou zapínat přednostně. Zásada se dá aplikovat plošně.

Windows 11 22H2 po aktualizaci lépe detekují vaši polohu. Stejné vylepšení Microsoft přináší také do Windows 10 22H2. K tomu přidává reklamu na OneDrive do nabídky Start. Bude vás upozorňovat na to, abyste zálohovali své složky právě do cloudového úložiště. Tyto výzvy se původně objevily v Jedenáctkách. Obrázek z Desítek nemám, ale měly by vypadat podobně:



Podobné výzvy teď uvidíte také v nabídce Start ve Windows 10

Do Windows 10 aktualizace dále přidává zálohovací nástroj Windows Backup. Prozatím se zdá, že ale obsah pouze zálohuje, nikoli obnovuje. Napovídá to, že aplikace slouží jako most mezi Desítkami a Jedenáctkami, když chcete přejít na mladší operační systém.



Zářijové aktualizace přinesly nové funkce do všech spotřebitelských verzí Windows

Přehled vydaných aktualizací

Microsoft dne 12. září vydal tyto aktualizace pro podporované spotřebitelské edice svých počítačových operačních systémů:

KB5030219 pro Windows 11 verze 22H2 (sestavení 22621.2283),

KB5030217 pro Windows 11 verze 21H2 (sestavení 22000.2416),

KB5030211 pro Windows 10 verze 22H2 (sestavení 19045.3448).

Změny podpory Windows 11 21H2 Podpora prvního hlavního vydání Windows 11 skončí k 10. říjnu s výjimkou firemních a školních edic. Pokud jste ještě na novější vydání nepřešli, měli byste tak učinit v blízké době. S plánovaným ukončením podpory souvisí to, že už údržbářský tým ve druhé polovině září a dál nevyprodukuje volitelné servisní aktualizace.

Známé problémy s aktualizacemi

Windows 11 verze 22H2

Microsoft neeviduje obtíže.

Windows 11 verze 21H2

Microsoft neeviduje obtíže.

Windows 10 verze 22H2

Microsoft neeviduje obtíže.

Microsoft shrnuje změny, které do Windows 11 přináší aktualizace KB5029263:

Zdroje: Security Update Guide | Windows support (1 | 2 | 3)