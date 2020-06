Microsoft v zámoří nabízí propojení banky s domácím Excelem. To by se nám líbilo i v Evropě

Excel je sice mocný a ve své kategorii prakticky nenahraditelný tabulkový procesor, běžný domácí smrtelník si ale zpravidla vystačí jen se základními funkcemi. Horko těžko mu tedy prodáte téměř všechny profesionální funkce, které se v Excelu objevily za posledních 20 let.

Jedna by se ale přece jen našla_ propojení s bankami! Microsoft to nyní v zámoří zkouší skrze šablonu Money in Excel pro domácí předplatitele. Jedná o soubor šablony s příponou XLTX, který po otevření v Excelu stáhne doplněk služby Plaid, jenž se konečně specializuje na propojení aplikací s bankovními institucemi – v tomto případě tedy s Excelem.



Money in Excel se spojí s bankou (panel vpravo) a načte data z vašeho účtu do tabulkové šablony (vlevo). Propojení s bankami je nicméně k dispozici jen v USA.

Po přihlášení ke své bance se pak přímo v Excelu a ve formě tabulek a grafů, se kterou budete moci dále pracovat běžným způsobem, podíváte na své bankovní transakce a celkový pohyb na účtu.

Je to jedna z mála opravdu praktických funkcí pro běžné domácí uživatele Excelu za poslední roky, o to více tedy zamrzí, že se jedná opravdu jen o vylepšení pro Američany. Svoji českou banku v seznamu podporovaných pochopitelně nenajdete.



Automatické propojení rodinného účetnictví v Excelu s bankovním účtem

Finanční instituce v EU nicméně už na základě evropské legislativy nabízejí prvky API, jednou by se tedy vylepšení Money in Excel mohlo rozšířit i na starý kontinent a zdejší domácí fanoušci Excelu by mohli tímto způsobem automatizovat své rodinné účetnictví.