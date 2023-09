Microsoft ustoupil Evropské komisi. Teams už nebude párovat s Office, navíc zlevní předplatné

Tak dlouho chodil s džbánem pro vodu, až měl znovu v patách evropské úředníky. Slack se před třemi lety obrátil na Evropskou komisi, že se mu nelíbí, když Microsoft ve svých kancelářských balíčcích protežuje pro něj konkurenční aplikaci Teams. Redmondská firma o stížnosti věděla, nijak na ni ale nereagovala, a tak Komise před měsícem zahájila vyšetřování.

To pro Microsoft nikdy nekončilo dobře. V minulosti musel platit vysoké pokuty a dělat ústupky kvůli přibalování Internet Exploreru a Media Playeru do Windows. Vzhledem k silnému postavení na trhu kancelářských nástrojů by nejspíš za kratší konec provazu tahal i zde. Microsoft proto slovy své viceprezidentky pro evropské právní záležitosti Nanny-Louise Linde oznámil, že se podvolí.

V celém Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku přestane od 1. října nabízet komunikační službu Teams v předplatných Microsoft 365 a Office 365. Firemní edice díky tomu zlevní o 2 eura měsíčně, resp. 24 eur ročně na uživatele. Stávající zákazníci se mohou rozhodnout Teams nadále používat, ti noví si budou moci za Teams připlatit za 5 eur měsíčně či 60 eur ročně.

Druhým ústupem bude, že Microsoft 365 a Office 365 se více otevřou aplikacím třetích stran. Firma zlepší podporu, připraví nové API a jiné možnosti rozšíření, aby se Word, Excel, Outlook apod. daly lépe propojit s nástroji třetích stran typu Zoom, Salesforce apod.

A zatřetí pak Microsoft vytvoří serverové verze Office Online, které budou moci třetí strany hostovat u sebe, aby si zajistily plnou kompatibilitu s Office. Takže nejenže v Office bude kousek Zoomu, ale i v Zoomu bude moci být kousek Office.

Z oznámení na blogu Microsoftu je ale pořád cítit určitá pachuť. Komunikační nástroje byly součástí firemních edic Office dlouhých patnáct let, ale donedávna si na ně nikdo nestěžoval. Tehdy ale Office Communicator, Lync nebo Skype for Business nebyly příliš úspěšné. Až Teams dokázal díky covidu masivně růst. Podle údajů z letošního jara už má 280 milionů aktivních uživatelů.