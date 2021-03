Microsoft usnadní porady. Nová aplikace je automaticky přepíše do textové podoby

Z inkubátoru Microsoft Garage se vylíhla nová aplikace Group Transcribe. Má jeden specifický účel – přepisovat a případně i překládat rozhovor více osob.

Podle vývojářů bude mít nejlepší využití při poradách. V zasedačce se sejde více lidí, každý s vlastním mobilem před sebou, jenž bude sloužit jako mikrofon. Všechny mobily se spojí do virtuální místnosti pomocí Bluetooth, QR kódu nebo klasického odkazu, každý člen si zvolí jméno a aplikace se už sama postará o zbytek.

Protože se budou automaticky přepisovat všechna slova, lidé by si už nemuseli psát poznámky, takže by neztráceli pozornost. A protože je mikrofonů několik, synchronizovaným aplikacím by neměly činit potíže, aniž když si lidé budou skákat do řeči. Zaznamená a rozpozná se více zvuků současně.

Microsoft tvrdí, že aplikace nejlépe funguje ve skupině čtyř řečníků, kteří skutečně sedí v jedné místnosti. Group Transcribe sice může fungovat i pro vzdálené porady a více lidí, ale firma to nedoporučuje.

Novinka je zatím dostupná jen iPhony. Ač je celá v angličtině, do textové podoby zvládne přepisovat přes 80 jazyků včetně češtiny a slovenštiny. Přesnost je velmi dobrá. Group Transcibe umí text v reálném čase také překládat, zde už je to samozřejmě horší.

Převod hlasu na text i překlady probíhají v cloudu, takže je nutné internetové připojení. Microsoft ale slibuje, že záznamy ani přepisy nikde neuchovává a nesnaží se analyzovat, kdo a o čem mluví. Jediným identifikátorem je přezdívka, kterou si uživatel zvolí při vstupu do místnosti.

Firma již obdobnou technologii používá také u vzdálených konferencí přes nástroj Teams. V něm však přepis hlasu na text funguje zatím jen v americké angličtině.