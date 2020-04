Microsoft upraví Edge pro širokoúhlé monitory. Lišta otevřených záložek bude na straně

Společně s uvedením předplatného Microsoft 365 představila firma i další novinky, které se týkají prohlížeče Edge. Ten získá několik funkcí, mezi kterými nechybí i možnost přesunutí záložek z horního pruhu na stranu.

Jedna ze zajímavých chystaných novinek v rámci Edge jsou rozhodně vertikální záložky. V dnešní době je zvykem, že všechny otevřené stránky jsou v horizontální liště nahoře, Microsoft ale pracuje na možnosti přesunout si je na levou stranu monitoru. To se může hodit hlavně na větších širokoúhlých monitorech, kde je po stranách spousta volného nevyužitého místa.



Vertikální záložky budou volitelné.

Na funkci se ale prozatím pouze pracuje a dostane se k betatesterům až v následujících měsících. Co si budeme moci otestovat již tento je chytré kopírování. To by mělo zachovat formátování původního obsahu, tudíž zkopírovat i celou tabulku apod.

Stejně tak do Edge zamíří funkce, kterou již známe z Chromu, a to kontrola bezpečnosti hesel. V momentě, kdy se budete přihlašovat do některé ze služeb a Edge zjistí, že tato kombinace uživatelského jména a hesla je kompromitována v některém z úniků, upozorní vás a doporučí změnu.

Stejně tak Microsoft připomíná, že Edge je jediný prohlížeč, který umí streamovat ve 4K z Netflixu na Windows 10. Zároveň zde podporuje i Dolby Audio a Dolby Vision.