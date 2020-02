Microsoft upozorňuje: aktualizace Windows 10 může rozbít systém. Uživatelé hlásí i mazání souborů

Microsoft nemá v poslední době příliš štěstí při vydávání měsíčních aktualizací. Mnoho z nich s sebou totiž nesou problémy pro některé uživatele. To platí i o té nejnovější, kterou pro jistotu stáhl z distribuce. Uživatelé si stěžují ale i na další aktualizaci, která údajně způsobuje smazání souborů.

Nejnovější aktualizace s označením KB4524244 je samostatnou záplatou, která by měla řešit problémy s UEFI. Bohužel ale na některých zařízeních způsobuje problémy se startem počítače, a známou modrou obrazovku smrti (BSOD), kdy je systém neočekávaně ukončen. Chyby se objevují pouze malému zlomku uživatelů, Microsoft ale pro jistotu distribuci aktualizace zcela ukončil a skrze Windows Update ji již nezískáte.



Dotčenou aktualizaci můžete odinstalovat přímo z nastavení Windows.

Pokud ji máte nainstalovanou, firma doporučuje její odstranění i v případě, že se žádné problémy neprojevily. Stačí vyhledat ve Windows historie aktualizací a následně v nastavení zvolit položku Odinstalovat aktualizace. Pokud zde máte nainstalovanou dotčenou aktualizaci KB4524244, zvolte ji a vyberte odinstalovat, Nyní již stačí počítač restartovat.

Uživatelé hlásí chybějící soubory

Na internetu se ale objevují i uživatelé, kteří hlásí problémy s aktualizací s označením KB4532693. Ta podle všeho může způsobit, že některé nastavení Windows se vrátí do původních hodnot. To by samo o sobě nemusel být velký problém, byť neoznámená změna nastavení není nic příjemného. Někteří si ale stěžují, že došlo i ke smazání uživatelských souborů, což je již mnohem vážnější.

Často se, naštěstí, pouze stalo, že systém přesunul veškerá uživatelská data z profilu do dočasné složky s koncovkou .000 či .bak, díky čemuž bylo možné data obnovit. Bohužel to ale neplatí o všech případech a někdy došlo k trvalé ztrátě dat. Tuto chybu ale Microsoft prozatím oficiálně nepotvrdil a je možné, že s aktualizací systému nesouvisí.

V poslední době se objevují zprávy o vadných aktualizacích pro Windows 10 (a i Windows 7) poměrně často. Většinou se ale, stejně jako v tomto případě, problém projeví pouze u zlomku uživatelů, byť reálná čísla, s ohledem na více jak 800 milionů uživatelů Desítek, mohou být poměrně vysoká. Microsoft má také nelehkou úlohu optimalizovat systém na nespočet různých hardwarových konfigurací, do kterých ještě vstupuje i nainstalovaný software, takže jednotlivé počítače se mohou chovat značně odlišně.

K odchytávání problémů má sloužit jak interní testování, tak program Windows Insider pro testování nadcházejících verzí systému. Aktuálně to ale vypadá, že ani tyto kroky nejsou dostatečné.

