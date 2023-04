Microsoft ukázal, jak zpeněžit AI pro masy. Bing Chat budou (samozřejmě) živit reklamy

Nejpozději od chvíle, kdy se začaly zhmotňovat nové typy vyhledávačů, které jsou založené na jazykových modelech a komunikuje se s nimi přirozeným jazykem, si klademe otázku, jak budou tyto služby monetizovány. Některé mohou být skryté za klasickou platební bránou, jiné mohou za předplatné schovávat doplňkové funkce.

Nejpoužívanější vyhledávač na světě a většina dalších jsou ovšem k dispozici zdarma výměnou na to, že zobrazují reklamu. Google je na reklamě dodnes existenčně závislý a Microsoft by si z tohoto koláče rád ukousnul víc. Proto nepřekvapí, že právě vložená reklama bude způsob, jakým bude chatbot monetizován.

Microsoft zopakoval, že Bing už použije 100 milionů lidí denně. Chatbot ve veřejné testovací verzi používají miliony lidí a třetina z nich dosud Bing vůbec nepoužívala. Tito lidé tzv. vytváří prostor pro vydavatele a Bing Chat jim půjde na ruku. Ke článkům vydavatelů se od počátku dostanete přes zdroje uvedené na konci odpovědi.

U toho to ale těžko skončí a Redmondští experimentují s automatickým zobrazením plovoucího okna nad odkazem, nad který přesunete ukazatel myši. V plovoucím okně se zobrazí hypertextové odkazy na obsah od vydavatele:



Bing Chat zobrazí další obsah od odkazovaného vydavatele

Vedle odpovědí se pak budou zobrazovat další licencované obsahy, tedy reklamy, prozatím od partnerů Microsoft Start. Zatím by nemělo jít o grafické prvky typu bannery, ale o textové příspěvky s odkazy. Ukázku jsme však zatím neviděli a nic dalšího nevíme.

Reklamy se objeví i přímo v chatu. Jejich podoba není známá a dosud se na ní nejspíš neshodli ještě ani přímo v Microsoftu. Firma se však o příjmy z reklam chce podělit s vydavateli, tvrdí Yusuf Mehdi, korporátní viceprezident a ředitel spotřebitelské marketingu. Týkalo by se to vydavatelů, jejichž články by obsahovaly informace, které by Bing Chat využil ke zprostředkování odpovědí.

