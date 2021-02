Microsoft testuje Xbox xCloud v prohlížeči. Díky tomu se podívá na iPhony i iPady

Microsoft provozuje svůj xCloud zatím jen na Androidu, postupně ale dojde k rozšíření. Vyjde aplikace pro Windows 10 a hlavně – podívá se do webového prohlížeče, a díky tomu i na iOS a iPadOS.

Aplikace Xboxu pro Android umožňuje streamování již několik měsíců, stále však jen v betaverzi. Na další platformy se prozatím nedostalo a čeká se na vydání právě webové verze. Na té Microsoft nyní interně pracuje a připravuje ji na veřejné testování, jak uvádí web The Verge. Celá služba přitom funguje velmi podobně jako nedávno představené GeForce Now pro prohlížeče.



Takto běží xCloud v prohlížeči (Zdroj: The Verge)

V prohlížeči tak máte přístup ke kompletní knihovně xCloudu a předplatného Game Pass Ultimate. Po spuštění hry se zobrazení přepne do celé obrazovky, stejně jako u GeForce. K ovládání je pak třeba mít připojený ovladač k Xboxu. Podporované jsou prozatím prohlížeče postavené na Chromiu, hlavně tedy Chrome a Edge. Vše by pak mělo být funkční i na telefonech, což je důležité hlavně pro iOS a iPadOS, kde Apple podobné služby jako aplikace blokuje.

Prozatím není zcela jasné, v jaké kvalitě je vše přenášené, základem pro hraní je ale konzole Xbox One S, v průběhu letoška by ale mělo dojít k upgradu na Xbox Series X. Podobné navýšení výkonu ostatně plánuje i Nvidia.

První veřejné testování služby by mělo začít na jaře. Do budoucna by měla být funkce integrována i do vestavěné aplikace Xbox, která je součástí Windows.

