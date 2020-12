Microsoft testuje praktická vylepšení nabídky Start a Editoru registru v systému Windows 10

Microsoft neustále pracuje na vylepšování svého operačního systému Windows 10. Aktuálně testuje upravenou logiku zobrazování složek v nabídce Start a chystá také nové funkce v Editoru registru. O chystaných novinkách informuje server Windows Latest.

Uvedená vylepšení jsou zatím k dispozici pouze beta testerům, zapojeným do testovacího programu Windows Insider v kanálu Dev. Není známo, kdy by se mohly promítnout do stabilních sestavení a samozřejmě se může stát, že se do nich nakonec ani nedostanou.

Novinky ve Windows 10

Začněme novinkou v nabídce Start. V té se v současnosti mohou zobrazovat jak samostatné ikony, tak i složky. Vývojáři se rozhodli zjednodušit situaci, kdy se ve složce nachází jen jeden zástupce – v takovém případě je nyní nutné nejprve klepnout na složku a až následně na kýženou ikonu.

Zásadní změna je na první pohled relativní maličkostí, avšak může ušetřit jedno klepnutí myší. Místo složek, obsahujících jen jednoho zástupce, se bude zobrazovat přímo příslušná ikona. V případě, že je zástupců více, budou nadále zobrazováni ve složce.



Složky v nabídce Start

Nová logika nabídky Start by měla zvýšit její přehlednost a snížit počet kliknutí nutných ke spouštění aplikací. Nebude také docházet ke zcela zbytečnému vytváření složek, obsahujících jen jednu jedinou položku.

Další inovace

Drobná změna je součástí většího plánu na zlepšení celkového uživatelského zážitku z nabídky Start. Podle informovaných zdrojů Microsoft zkoumá nové rozložení nabídky Start se zaoblenými rohy namísto ostrých hran, které jsou svým způsobem symbolem všech Windows po verzi 7.V plánu je také vylepšení vyhledávací lišty a hlavního panelu, jež by měly dostat modernější vzhled.

Očekává se také, že příští aktualizace Windows 10 přijde s několika drobnými vylepšeními integrovaného Editoru registru. V nejnovějším náhledu například přibyla podpora klávesové zkratky Ctrl+Backspace, díky čemuž lze v okně Najít nebo při přejmenování klíče mazat najednou celá slova.