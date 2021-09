Microsoft testuje nové Malování. Vypadá jinak, funkce má ale stále stejně špatné

Microsoft si pro Windows 11 nachystal aktualizovanou verzi stařičkého Malování. To se dočká převážně přepracovaného rozhraní, další novinky zde příliš nečekejte. Kreslení, a hlavně to se stylusem, tak bude vypadat stále hrozně.

Před lety to vypadalo, že prehistorické Malování bude nahrazeno novou variantou s přídomkem 3D. To přineslo nejen nové rozhraní, ale možnost kreslit právě trojrozměrné obrazy. Novinka se nakonec neuchytila a stal se přesný opak – Malování 3D ve Windows již není (lze jej ale doinstalovat z Microsoft Store) a klasické se dočká nového kabátu.

Ten přinese přepracovanou a zjednodušenou nabídku i s novými nástroji, základ je ale stále stejný. Máte bílé pláno a pár základních možností, jak kreslit. Vše navíc funguje stejně, jako před lety, což je v kontrastu s novými aplikacemi od Microsoftu, které to zvládají mnohem lépe, až k neuvěření. Tah je tak nepřesný, neuhlazený a vypadá špatně.



Stejný obrázek v Malování a aplikaci Whiteboard. V první vypadá kresba hrozně, v druhém je tah perem krásně rovný a ostrý

Stačí si otevřít jakoukoliv jinou aplikaci (třeba povedený Whiteboard také od Microsoftu) a tah je najednou ostrý, vyhlazený, reaguje okamžitě a hlavně správně rozpozná i přítlak a další vychytávky. Ty v Malování, ani aktualizovaném, zatím nečekejte.

Je tak sice pěkné, že se Microsoft rozhodl aktualizovat vzhled této stařičké aplikace tak, aby zapadla do Windows, bylo by ale pěkné, když by přenesl do nové verze i funkce, na které jsme zvyklí u jiných aplikací. Největší funkční změnou je pouze zlepšené přidávání textů.

Novinka se zatím objevila uživatelům v rámci programu Windows Insider, do klasických Windows 11, které vyjdou za chvíli, by ale měla zamířit také.