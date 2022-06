Microsoft Teams ztiší vysavač, psa i další nežádoucí zvuky. Aplikace navíc míří do Storu

Microsoft dokázal, že ve snaze potlačit nežádoucí ruchy během videochatu je úspěšný. Před koncem roku 2020 zapojil „umělou inteligenci“ do filtrování zvuků na pozadí na platformě Teams. Reagoval tak na sílící potřebu scházet se online v důsledku restrikcí zaviněných pandemií koronaviru.

Filtr by měl odstranit všechno, co není váš hlasový projev, včetně hučení vysavače, ale také jiné nepravidelné zvuky. Běžné filtry potlačují právě konzistentní šumy. Funkce byla nejdříve volitelná, následně ji Redmondští aplikovali na všechny hovory, ale jen v Teams pro Windows.

Teprve teď se konečně dostalo na macOS a iOS. Proč to tak dlouho trvalo, není zřejmé. Ve vlastním průzkumu, kdy ověřoval schopnosti nového filtru, Microsoft zaznamenal o 32 % méně stížností na nepříjemné zvuky na pozadí během videohovorů poté. Všechny zvuky, které nejsou řeč, odfiltruje vysoká úroveň potlačení ruchů.

K dalším novinkám dříve slíbené patří zařazení Teams do Microsoft Storu. Je to jeden z případů, kdy kovářova kobyla (nepochopitelně) chodí bosa. V Jedenáctkách je klient integrovaný, pokud ještě používáte Desítky, můžete zamířit do katalogu. Jak jsme nedávno upozornili, není to ale klient pro všechny.

