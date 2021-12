Microsoft Teams zavádí plně šifrované videohovory. Má to řadu háčků

Komunikace šifrovaná na obou koncích se stává standardem videochatování také v Microsoft Teams. V říjnu firma zahájila veřejné testování, v prosinci oznámila dokončení funkce a její plošné zavedení do základní výbavy klientů. Má to ovšem několik háčků.

Funkce je volitelná, takže ji musíte manuálně aktivovat. Poté už by si to služba měla pamatovat. Vliv na to nemá skutečnost, že správce či správkyně v organizaci musí šifrování nejprve povolit. Pokud tak učiní, pak je řada na vás. Navíc lze chránit pouze obsah videochatů jeden na jednoho, nikoli těch skupinových.

Po aktivaci šifrování nelze používat všechny funkce, na které jste možná byli zvyklí. K dispozici není nahrávání hovorů, živé titulkování, přenášení nebo spojování hovorů, přidávání další lidí do konverzace aj. Šifrování je dále dostupné pouze v klientech pro Windows a macOS.

Z oznámení navíc nevyplývá, jestli bude šifrování rezervováno podnikům, nebo se jej postupně dočká také bezplatná domácí varianta. Aktivní šifrování end-to-end indikuje symbol v levém horním rohu okna s videochatem.

