Microsoft Surface Pro 10 a Surface Laptop 6 vypadají stejně, přidávají AI a už cílí jen na firemní uživatele

Tablety Microsoft Surface Pro a zejména notebooky Surface Laptop vypadají tak dlouho stejně, že zastaraly i vtipy na jejich lety nezměněný vzhled.

Proto bez dalších komentářů vítáme jejich novou generaci. Hlavní novinku představuje přechod na aktuální generaci procesorů Intel, které kvůli svému NPU koprocesoru pro akcelaraci AI úkolů dávají šanci výrobcům označit nové notebooky jako stroje pro AI éru. Hlavně jde už o procesory kategorie H, tedy s vyšším procesorovým i grafickým výkonem. Nově půjdou vybavit až 64 GB RAM.



Microsoft Surface Pro 10

Microsoft Surface Pro 10 také přidává NFC čtečku pro firemní bezkontaktní karty, větší 15palcový Surface Laptop 6 pak zase volitelný slot pro zasunutí čipových Smart karet. Lepší jsou i webkamery, tablet dostává širší 114° záběr a 1440p kameru, která pak může automaticky zoomovat na obličej, notebook získává FullHD kameru.

Představení novinek na podrobném videu Microsoftu s českými titulky:

Významnou změnou je ale nové cílení produktu. Microsoft sice už dříve nabízel dvě větve produktů, pro koncové spotřebitele a pro podniky, nová generace ale už výhradně míří jen na podnikové zákazníky. V běžném koncovém prodeji tak zůstanou nejspíš jen Go varianty tabletů a notebooků.

Cílení na podniky tu dále znamená podporu cloudové verze Windows 365, na kterou se dá snadno přepnout z běžných Windows nebo dokonce i celý počítač nabootovat rovnou do cloudové verze Windows. Zlepšuje se i servisovatelnost, snadněji se opraváři dostanou dovnitř a najdou tam popsané šroubky i QR kódy vedoucí na videa s návody.



Surface Laptop 6 13,5"

Microsoft tradičně nové počítače uvádí spíše blíž podzimu, uvedení na jaře je tak poněkud neobvyklé, ale o to víc to ukazuje, že Microsoft si prostě už nemůže dovolit prodávat počítače se staršími procesory. Dřív mu to procházelo, ale nové tzv. AI procesory už prostě nabídnout musí, byť význam NPU koprocesorů v počítačích zatím není kdovíjak podstatný.



Surface Laptop 6 15"

Protože jde především o novinky pro podniky s důrazem na integraci Copilota do firemních procesů, hlavním trhem budou především USA. Slabší podpora češtiny v AI a u nás jen pozvolná integrace schopností Copilota do Windows zatím nedělá z nových počítačů Microsoftu tak nezbytné zařízení.

Je tedy dobré vědět, že nová generace Surface Pro 10 a Surface Laptop 6 existuje, ale když se jejich příchod do České republiky mírně opozdí, nic zásadního se nestane.