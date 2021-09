Takhle si Microsoft představuje počítače s Windows 11. Ukázal i Surface, který nikdo nečekal

Na šasi z hliníku a hořčíku vidíme dva Thunderbolty 4, čtyři reproduktory, dva mikrofony, 1080p webkameru i 3D skener pro biometrické přihlašování Windows Hello. Podsvícená klávesnice je prý tou nejlepší, kterou kdy Microsoft do mobilního zařízení umístil. Předností má být i velký haptický touchpad s nastavitelnou odezvou. Surface Laptop má na jedno nabití vydržet až 19 hodin.

Byla to třešnička na dortu, jakou si obvykle na konec keynote nechává i Apple. My se ji ale budeme věnovat přednostně, protože nás opravdu překvapila a ze všech představených zařízení nabízí nejodvážnější design. Surface Laptop Studio je notebook, tablet, ale také trochu desktop. Microsoft zkombinoval řady Surface Book a Surface Laptop v zařízení, které možná opět inspiruje ostatní výrobce. (HP, Acer, možná i další něco podobného nabídli už v minulosti.)

Odmění se za to zvýšeným výkonem daným o generaci novější architekturou Intelu. V nitru najdeme čtyřjádrové Tiger Laky, Microsoft ale chystá i podnikové edice, kde bude také dvoujádro. Operační paměť bude kapacitách od 8 do 32 GB RAM, vyměnitelné SSD pak od 128 GB do 1 TB. Hardware je podobný tomu, který jsme už viděli v mezigeneračním modelu Surface Pro 7+, jenž byl také cílen na firmy, nikoliv běžné spotřebitele.

Microsoft Surface Go 3

Pro ty, co mají hlouběji do kapsy, Microsoft přichystal Surface Go 3. S ním zase tolik práce neměl. Na první pohled vypadá jako předchůdce a nabízí prakticky identickou výbavu. Hlavní změnou jsou novější procesory Intel Amber Lake, dispozici jsou dvoujádra Pentium a Core i3. Firma uvádí až 60% meziroční navýšení výkonu, ale to pravděpodobně platí jen ve vybraných programech a při srovnání starého Pentia a nového Core i3.

Jinak zůstal 10,5" displej s rozlišením 1920 × 1280 px, v základu je stále jen 4 GB RAM a pomalejší 64GB úložiště typu eMMC. Nijak se nemění konektorová výbava, nepřibylo ani 5G. Bonusem je ale až o trochu delší výdrž, teoreticky až jedenáctihodinová.

Surface Go 3 se prodává od 400 dolarů, za to zájemci dostanou základní model s Pentiem, 4 GB RAM a 64GB úložištěm. Zvlášť lze pak dokoupit klávesnici (100 nebo 130 dolarů podle barvy) a za 68 dolarů pak pero Surface Pen. Go 3 je dodáván s Windows 11 Home S, esková verze má hodně omezení, takže nelze změnit výchozí prohlížeč, ani doinstalovat aplikace mimo Microsoft Store apod. Lze jej ale přepnout na klasickou edici Home.