Microsoft Surface Laptop 3 15: poprvé s větším displejem, poprvé s AMD

Letošní nový přírůstek do rodiny notebooků Microsoft Surface Laptop se hodně brání srovnání s konkurencí. Jeho 15“ displej s poměrem stran 3:2 a rozlišením 2496 × 1664 v jiném počítači nenajdete, unikátní je ale i použitý procesor AMD Ryzen 5 Microsoft Surface Edition.



Patnáctipalcová verze Surface Laptopu se od té menší verze zásadně neliší

Microsoft Surface Laptop 3 15 AMD Ryzen 5 3580U Microsoft Surface edition ● Radeon Vega 9 ● 8 GB DDR4 ● 15" 2496 × 1664 IPS lesklý dotykový + pero (jas 373 nits, dE 0,89) ● 256 GB NVMe SSD ● USB 3.0, USB-C, audio, Surface konektor ● 802.11ac 2×2, Bluetooth 5.0 ● 48,7 Wh ● 34 × 24,4 × 1,47 cm ● 1,54 kg 43 990 Kč

Příliš stejný základ

Jak je větší Surface Laptop jiný, současně je až příliš podobný standardnímu Surface Laptop třetí generace. Stejná nabídka konektorů, stejná tloušťka, stejný rozměr klávesnice i touchpadu, podobný výkon i podobná výdrž akumulátoru. Pokud přemýšlíte, zda vzít menší Laptop s 13,5“ úhlopříčkou nebo ten větší s 15“ displejem, opravdu to jediné, co bude rozhodovat, bude požadovaná velikost obrazovky.



Základní Surface Laptop položený na větší novince. V nabídce konektorů letos místo miniDisplayport najdete užitečnější USB-C. Tloušťka se u větší verze zásadně nemění

Větší Surface Laptop 3 také nabízí jen jedno klasické USB 3.0, USB-C podporující výstup na monitor a nabíjení a konektor pro sluchátka. Na pravé straně leží pouze obvyklý široký konektor, který využijete popravdě jen pro nabíjení, i když k němu můžete případně dokoupit dokovací stanici pro Surface. Díky USB-C máte mnohem větší nabídku lepších a levnějších dokovacích řešení. U podobně velkých notebooků běžně vídáme mnohem více konektorů, případně USB-C v provedení Thunderbolt, to se tu ale neděje.

Procesor jako žádný jiný

Microsoft ve spolupráci s AMD připravil pro tento notebook zakázkový procesor AMD Ryzen 5 3580U Microsoft Surface Edition. Jinde ho nenajdete. Na stránkách AMD z jeho podrobných specifikací zjistíte, že jde v základu o Ryzen 5 3500U s jedním grafickým jádrem navíc pro celkový počet 9 jader.

Surface Laptop 3 15 Surface Laptop 3 HP Pavilion 15 procesor AMD Ryzen 5 MS edition Core i5-1035G7 Ryzen 5 3500U grafika Radeon Vega 9 Iris Plus Radeon Vega 8 paměť 8 GB DDR4 8 GB LPDDR4x 16 GB DDR4 PCMark 10 Celkem 4 046 4 292 3 790 Essentials 7 701 8 860 7 667 Productivity 6 100 6 693 5 706 Creation 3 827 3 619 3 379 Unigine Heaven Extreme [FPS] 13,1 12,8 12,2 Valley Extreme HD [FPS] 9,1 8,8 8,7

Grafický výkon tohoto procesoru je tak nepatrně vyšší jak u základního Ryzenu 5, ale nečekejte zásadní změny výkonu oproti 10. generaci Core procesorů, které najdete v menší verzi Laptopu 3. Větší verze placatých notebooků přitom dnes už často integrují výkonnou grafiku Geforce GTX 1650, v případě patnáctipalcového laptopu se stále pohybujeme na úrovni lepší integrované grafiky. V případě notebooku za 44 tisíc korun bychom už také čekali lepší výbavu než 8 GB RAM a 256 GB disk se síťovou 802.11ac.

Na rozdíl od malého Laptopu 3 ani u nás nemůžete mít větší Laptop 3 s výkonnějším procesorem. Malý má Core i5 nebo Core i7, větší patnáctipalcový jenom Ryzen 5 s výkonem spíše pod úrovní Core i5. Oficiální specifikace Microsoftu přitom uvádějí i Ryzen 7 3780U s Radeon RX Vega 11.

Unikátní procesor AMD spíše vypovídá o úzké spolupráci Microsoftu s AMD na připravované herní konzoli Xbox Series X. Pro koncové zákazníky použití jiného procesoru nedává zásadně jiný důvod a je tu spíše zdrojem zbytečných kompromisů.



Klávesnice i touchpad nemění rozměry oproti základnímu Laptopu, jen tu jsou větší okraje. Na pravé straně je místa k rozdávání, pořád tu je ale jen magnetický Surface konektor

Pořád to je Surface

Větší Surface Laptop 3 je pořád právoplatným členem rodiny Surface. Výtečně zkalibrovaný přesný displej můžete ovládat dotyky i perem, příjemná klávesnice i pohodlný touchpad usnadňují používání a praktická kamera pro přihlašování zrychlí vstup do systému. Větší Laptop 3 se tak stává spíše obětí logických očekávání – když je to větší a zcela nové, tak by to přece mělo umět i toto.

Větší rozměry a hmotnost tak přinášejí navíc jen o něco větší displej. Okraje okolo displeje dnes vídáme mnohem menší, běžná je i větší výdrž i výkon a očekáváme také lepší konektorovou výbavu. Zatímco u Laptopu 3 13,5“ se dají minimální změny těla zdůvodnit maximálním využitím stávajících forem, větší Laptop vyvíjený z nuly si mohl odpustit nějaké nedostatky jindy sváděné na dědictví starších generací.

Naměřili jsme

Surface Laptop 3 15 Surface Laptop 3 Yoga C940 procesor AMD Ryzen 5 MS edition Core i5-1035G7 Core i7-1065G7 grafika Radeon Vega 9 Iris Plus Iris Plus paměť 8 GB DDR4 8 GB LPDDR4x 16 GB DDR4 3DMark Cloud Gate 13 929 - 12 134 Sky Diver 8 859 - 8 958 Fire Strike 2 615 - 2 745 Time Spy 974 812 916 PCMark 10 Celkem 4 046 4 292 4 459 Essentials 7 701 8 860 9 720 Productivity 6 100 6 693 6 724 Creation 3 827 3 619 3 682 Unigine Heaven Extreme [FPS] 13,1 12,8 14,7 Valley Extreme HD [FPS] 9,1 8,8 10,6 Další v-ray benchmark 4465/25 4899/25 5006/25 Cinebench R20 1 565 1 515 1 497 Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 2 047,4 2 040,4 3 562,8 sekv. zápis [MB/s] 818,0 817,3 2 155,7 4KB čtení [MB/s] 527,4 526,8 441,8 4KB zápis [MB/s] 350,9 403,4 267,1 Výdrž Film 7:20 10:15 9:16 Kancelář bez Wi-Fi 9:42 11:45 10:14

Jen když chcete větší obrazovku

Pokud chcete okusit, co Microsoft Surface Laptop znamená pro snadné a pohodlné používání notebooku, popravdě vám doporučím spíš základní 13,5“ variantu. Příplatek šest tisíc za větší úhlopříčku mi nedává moc smysl, zvlášť když výkon není významně lepší a levnější verze navíc umí i aktuální Wi-Fi 6. Patnáctipalcový Surface Laptop 3 tak prodejní rekordy trhat nebude. Jde o zajímavé rozšíření nabídky, ale o fous větší displej tu podle mne vykupují zbytečné kompromisy.