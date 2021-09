Microsoft Store se otevře. Budou v něm alternativní prohlížeče i obchody se softwarem

Microsoft letos oznámil několik novinek, díky kterým by se jeho Store ve Windows 10 a 11 konečně mohl naplnit aplikacemi. Nově se mění i dlouho kritizované podmínky, že se ve Storu nesmí publikovat alternativní prohlížeče coby náhrady Edge nebo jiné softwarové obchody. Pravidla začnou platit od 28. října.

Ve Storu se dosud mohly objevit jen prohlížeče vytvořené coby nadstavby nad původním Edgem s jádrem EdgeHTML, což žádný z těch běžně používaných není. Podle nových pravidel mohou vývojáři publikovat i prohlížeče postavené na jádru Chromium nebo Gecko, tedy drtivá většina všech, co pro Windows existují. Sám Microsoft potvrdil, že se ve Storu brzy objeví Opera a Yandex Browser.

Aplikace nejprve zamíří do Microsoft Storu ve Windows 11, v testovacích verzích Jedenáctek už Opera i Yandex Browser jsou, ale zatím nejdou nainstalovat. Soubory se stáhnou, ale proces skončí neznámou chybou. Snad to do vydání finálního systému někdo opraví. Pokud jde o Windows 10, tam nový Store dorazí až v nadcházejících měsících. Podle všeho je přitom podmínkou pro získání dosud zakázaných typů aplikací, protože v současných Desítkách zatím zmíněné prohlížeče chybí.

A pokud jde o softwarové obchody třetích stran, Microsoft už sám jeden oznámil začátkem léta. Do Windows 11 zamíří Amazon Appstore s aplikacemi pro Android, které bude možné spustit i na počítačích. Nově oznámeným obchodem je pak Epic Games Store. V budoucnu bychom tak ve Storu mohli najít třeba i Steam nebo z neherních například Ninite či Portable Apps. „Obchody v obchodě“ však mají dorazit až za několik měsíců.