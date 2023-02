Microsoft Store pro Windows 10 a 11 se již konečně může plnit i klasickými programy

Microsoft Store se od vydání Windows 11 proměnil k lepšímu, protože Redmondští do něj začali pouštět více programů než dříve. (UWP je ostatně oficiálně mrtvé.) Teď oznamují další pokrok nejen v této oblasti. Za prvé spouští reklamní systém jako náhradu za ten, který vypnuli před třemi roky.

Starý nazývali Microsoft Ad Monetization, nový Microsoft Store Ads. Oznámili ho už loni na konferenci Build. Tentokrát naznačují, že plody jejich několikaletého úsilí o vybudování katalogu se začínají vyplácet. Loňský rok byl prý rekordní a Store navštívilo 900 milionů lidí. Příliv nových aplikací a her meziročně narostl o 122 %.

Protože ve Storu obsah přibývá, objevuje se možnost monetizace, což je cíl celého projektu, tedy aby byl výdělečný. Vývojáři a vývojářky mohou platit za propagaci, aby jejich produkty byly lidem na očích.

Současně se Store otevírá dalším typům programů, takže se bude moct plnit ještě rychleji. Opět už loni na Buildu jsme slyšeli, že se zruší čekací listina, která do té doby omezovala nástup klasických programů. Listina byla zrušena až teď, takže od teď může kdokoli do Storu přidat svůj program pro prostředí Win32. Je přitom jedno, jestli je vytvořený v .NETu, C++, Electronu, Flutteru, Qt, Rustu aj.

Nejde jen o samotné aplikace. Tohle širší rozevření Storu v Microsoftu souhrnně označují za Open App Store Principles. Soubor principů otevřenosti aplikacím dovoluje, aby používaly vlastní platební systémy a obchody. Redmondští vytváří maximálně přívětivé prostředí.

Microsoft láká na reklamní systém Store Ads:

