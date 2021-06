Microsoft Store dostane hromadu novinek. Teď už se snad opravdu naplní aplikacemi

Na podzim to bude devět let od spuštění Microsoft Storu, tehdy ještě Windows Storu. Redmondská odpověď na Google Play nebo App Store představená spolu s Windows 8 ale dodnes budí spíš rozpaky.

Nejprve měl Microsoft příliš přísná měřítka na to, které aplikace mohou dovnitř. S celkovou neoblíbeností systému pak navíc vývojáři ani neměli motivaci ve Storu vůbec publikovat, když tradiční instalace (aka setup.exe) stále fungovaly. Až ve Windows 10 se Store začal pomalu otevírat i webových aplikacím nebo klasickým programům nepřepsaným do podoby UWP (Universal Windows Platform). S Windows 11 nás čekají také další změny. Nový Store ale bude dostupný i pro Windows 10.

Jednoduché publikování aplikací

Microsoft slibuje, že Store tentokrát bude opravdu univerzálním repozitářem rozmanitého softwaru a publikovat v něm zvládne i úplný laik. Aplikace se už nemusí převádět zvláštním nástrojem (Project Reunion), ale lze je do Storu nahrávat ve stejném formátu jako na vlastní web.

Aplikace mohou být různých balíčcích jako EXE nebo MSI. Mohou využívat libovolné jazyky nebo frameworky jako Win32, .NET, UWP, Qt, Xamarin, Electron, React Native, Java nebo Progressive Web Apps. Pro ty poslední firma připravila i nový PWA builder, který „appku“ udělá z každého webu během pár minut.

Vývojáři si při publikování mohou zvolit vlastní CDN pro distribuci dat a co je zajímavé, tak i vlastní finanční nástroje. Mohou sice využít nativní Microsoft Commerce, kde si Microsoft ponechá 15% provizi u aplikací a 12% u her, ale když použijí cokoliv jiného jako třeba PayPal nebo vlastní systém, žádné provize odvádět nemusí. To ale platí jen pro aplikace, u her si Microsoft na svých 12 procent sáhnout nenechá.

Android ano, ale

Velkým překvapením večera bylo, že se v Microsoft Storu objeví i aplikace pro Android. Totéž už nabízí například Googlu u Chromebooků. Avšak zatímco on si mohl do systému dovolit integrovat celý Play Store, Microsoft nikoliv. S Googlem domluvený není, takže mu zbývaly dvě alternativy. Budovat databázi aplikací od píky, nebo využít jiného „obchodu“. Zvolil druhou variantu a domluvil se s Amazonem. Ten provozuje Appstore se stovkami tisíc aplikací a her.

Amazon jej potřebuje pro vlastní tablety a jiná zařízení rodiny Fire, ale je možné jej stáhnout a využívat na mobilech a tabletech s Androidem. Nemá všechny klíčové aplikace a celkově je vedle Play Storu chudým příbuzným, ale na západních trzích zkrátka lepší alternativa není. Zatím to nevypadá, že v Microsoft Storu budou dostupné všechny aplikace z platformy Amazonu. Bližší detaily se ale dozvíme později. Podporu ale dostanou například Zoom nebo TikTok.

Zpřístupnit Appstore je ale pouze jednou částí problému. Tou druhou je fakt, že většina aplikací pro Android vzniká pro procesory typu Arm. A ač armové počítače s Windows také existují, je jich naprostá menšina. Microsoft si pro Windows 11 vyvine vlastní běhové prostředí pro Android a o překlad v reálném čase mezi Armem a x86-64 se postará Intel Bridge. Navzdory názvu tento můstek poběží i na procesorech od AMD.

Podle všeho to vypadá, že ve Windows 10 androidové aplikace nepoběží, ač Desítky nový Microsoft Store dostanou také. U nich ale lze využívat externí nástroje jako Bluestacks nebo NOX Player.

Příjemnější Store

A když už bude Store jednodušší plnit aplikacemi, měl by se také lépe používat. Store dostane úplně nový design a po vzoru konkurence i kurátorský výběr nejlepších aplikací a her.

Zjednoduší se také instalace. Tvůrci mohou na svůj web přidat tlačítko pro stažení aplikace ze Storu a po kliknutí již Windows neotevřou celou profilovou stránku v obchodě, ale jen malé okénko s tlačítkem pro zahájení instalace. Plnou stránku ale pochopitelně půjde otevřít také, aby si uživatel mohl přečíst celý popis, podívat na recenze atd.

A proč by měl uživatel stahovat aplikace ze Storu místo oněch setup.exe? Instalace bude na jedno kliknutí, aktualizace může být automatická přímo ze Storu a hlavně po odinstalaci by po aplikaci neměly zůstat žádné stopy. To ale s jistotou potvrdíme, až si novinku skutečně vyzkoušíme.