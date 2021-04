Microsoft Store by se konečně mohl naplnit. Otevře brány všem aplikacím

Microsoft Store, původně Windows Store, je v systému již od dob Windows 8, nikdy se ale příliš neuchytil. Hlavním důvodem přitom bude nutnost pro vývojáře nahrát upravenou verzi aplikace. Toto omezení by ale mělo nově odpadnout, a obchod se tak otevřít všem.

Myšlenka centrálního obchodu s aplikacemi pro Windows není nijak nová. Jedno místo, kde uživatel najde všechny potřebné aplikace, je naprostým zvykem na telefonech, kde máme Play Store, App Store a další obchody s aplikacemi. Na počítačích s Linuxem najdete vlastní repozitáře, které slouží právě k tomuto účelu, a na macOS se Apple snaží prosadit s Mac App Store, byť zde se o větším úspěchu dá mluvit snad až v poslední době.



Takto vypadá Microsoft Store nyní

Původně byl ale Windows Store omezený jen na moderní aplikace, které přišly ve Windows 8. A všichni víme, jak to s nimi dopadlo. Podobné omezení se přeneslo i do Desítek, byť Microsoft nakonec otevřel dveře i pro ostatní aplikace. Vývojář je ale stále musí zabalit do formátu MSIX a je nutné využívat aktualizační mechanismus obchodu.

Konečně jednotné místo pro programy

Podle informací Windows Central se ale na podzim dočkáme revoluční změny. Microsoft totiž chystá otevřít brány pro všechny a vývojáři budou moci nahrát přímo .exe či .msi soubory. Využít také budou moci vlastní aktualizační servery a dokonce nebude povinné využít nativní funkci pro nákupy uvnitř aplikací.

Ve finále tak tvůrci budou moci využít výhodu centrálního obchodu aniž by Microsoft měl podíl z nákupu uvnitř aplikace. To by přitom byla naprostá výjimka – všechny centrální obchody s aplikacemi si berou poměrně velké podíly jak z ceny prodaného softwaru, tak i in-app nákupů.

Pokud tedy Microsoft opravdu s přepracovaným obchodem přijde, bude znamenat naprostou revoluci a zároveň několikátý pokus v řadě. S ohledem na odstraněná omezení by to ale zrovna tento mohl být úspěšný. Společně s otevřením ale musí přijít i tolik potřebný redesign – současná podoba Microsoft Store je poněkud nepřehledná a ani nezapadá do současných Windows. V rámci podzimních Windows 10 „Sun Valley“ má přijít velká designová změna celého systému a tak se snad promítne i zde.